Вторник, 3 Октября 2023 23:01

АрмИнфо. После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, достигнутом при посредничестве российского миротворческого контингента, миротворцы доставили населению Арцаха около 200 тонн гуманитарных грузов и ГСМ, организовали медицинскую эвакуацию сотен пострадавших в результате взрыва на АЗС 25 сентября, сопровождали колонны граждан, решивших уехать в Армению. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в телеграмм- канале ведомства.

Согласно источнику, российские военные медики продолжают работать в регионе. Помощь арцахским армянам оказывается по различным каналам и на территории Армении, в том числе российскими компаниями, по линии общественных активистов и соотечественников.

В МИД также сообщили, что представительство Россотрудничества в Ереване создало специальный штаб для координации усилий. Только за последние несколько дней его сотрудники доставили свыше 3 тонн гуманитарных грузов в Горис и 1,5 тонны - в Капан.

<Российские дипломаты из передовой группы МИД России по открытию Генконсульства в Сюнике в контакте с местной администрацией работают в приграничной зоне. Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена>, - говорится в заявлении.