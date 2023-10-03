Вторник, 3 Октября 2023 23:00

АрмИнфо.Исламская Республика Иран направила 60 тонн гуманитарной помощи для насильственно перемещенных граждан Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба Сюникской областной администрации.

Согласно источнику, помощь сегодня была доставлена в Сюникский регион. В частности, гуманитарную помощь привезли в Капан, где ее встретили губернатор области Роберт Гукасян и Посол ИРИ в Армении Мехди Собхани.

Порядка 60 тонн фур с гуманитарной помощью содержат продукты питания, предметы гигиены, теплые одеяла, обогреватели и т.д.