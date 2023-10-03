Вторник, 3 Октября 2023 18:01

АрмИнфо. Прокуратура направила дело гражданина, публично призывавшего к силовому свержению конституционного строя, в суд, сообщает Генпрокуратура Армении.

В частности, 19 сентября 2023 года житель города Дилижан Тавушской области Х.Х. на своей странице в Facebook выступил с публичными призывами захватить власть и свергнуть конституционный строй путем военного переворота.

19 сентября 2023 года в отделе по тяжким преступлениям следственного управления города Еревана было возбуждено уголовное дело по статье 422 части 2 УК РА(публичные обращения, направленные на узурпацию власти, нарушение территориальной целостности или насильственное насилие, свергающие конституционный строй, которые были совершены и публично продемонстрированы, произведениями или с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных технологий).

3 октября 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение и передал его в уголовный суд первой инстанции Тавушской области вместе с материалами уголовного производства.