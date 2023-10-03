Вторник, 3 Октября 2023 18:00

АрмИнфо.В октябре 2020 года заместитель командира N воинской части Армии обороны обманным путем добился временного освобождения от исполнения обязанностей воинской службы, сообщает Генпрокуратура Армении.

В частности, 3 октября 2020 года в Мехакаванский военный госпиталь села Тог Гадрутского района обратился заместитель командира Н N-й воинской части (дивизии) Армии обороны полковник М.Б. с заявлением о травме правого коленного сустава. У М.Б. обнаружена только припухлость в области правого коленного сустава, для ограничения подвижности сустава установлен фиксатор.

Вышестоящим командованием М.Б. было поручено продолжить выполнение служебных обязанностей, в частности, провести морально-психологическую работу с личным составом в городе Гадрут. Понимая, что прекращение прохождения военной службы по состоянию здоровья невозможно, М.Б., чтобы создать иллюзию ранения в ходе боевых действий, неоднократно обрабатывал опухшую часть правого коленного сустава йодом, перевязал его густо пропитанным той же жидкостью бинтом, вызвав ожог 2-й степени правого коленного сустава.

10 октября 2020 года с 11:00 до 12:00 во время переброски на командного пункта дивизии, автомобиль, в котором находились М.Б. и его сослуживец, был обстрелян противником. В результате обстрела осколочные ранения получил только водитель. М.Б., который был найден в той же машине и не получил никаких телесных повреждений, пользуясь тем, что никто не имеет информации о его состоянии, сообщил сотрудникам, что якобы получил ранения в результате обстрела.

М.Б. Был направлен в ЗАО <Гадрутская районная медицинская часть>, и 10 октября 2020 года М.Б. был освобожден от занимаемой должности.

27 сентября 2023 года против М.Б. было возбуждено публичное уголовное преследование за обманное приостановление военной службы или исполнения отдельных обязанностей в период военного положения.

29 сентября 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение и передал его в суд первой инстанции Сюникской области вместе с производством.