Вторник, 3 Октября 2023 17:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а, 45/21, 45/20, 47/19, 49/19а, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24, 28, 30, 32, 34 на улице Арзуманяна, жилые дома на улицах Отяна, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 35-107 на улице Мурацана, частный дом 4 на переулке Мурацана;

11:00-17:00 жилые дома 2, 2а, 40 на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице Исаакяна, жилые дома 39, 41, 43, 45 на пр. Маштоца, частные дома 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Сари Тага 24, 25, жилой дом 6 на улице Давида Анахта, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14-16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/20-10/2 на улице Улнеци; частные дома на улицах 5, 6, 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улица С. Акобяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10։30-16։30 жилые дома 7, 10, 14, 16, 18, 20 на улице Еритасардакан, жилые дома 1, 3, 4 на улице Ехбайрутян, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 на улице Гарни, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 на улице Барекамутян, улицы Пионеракан, Волкова, Котайк, Ереванян, воинская часть Абовяна, здание исполкома, жилые дома 1, 6, 14, 20, 27 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовяна; село Маяковский, каменные рудники, стрельбище и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагил”, улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 в Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11։00–16:00 частично населенный пункт Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 территория, прилегающая к Дзоракапу, и училище в городе Маралик; села Дзитанков, Караберд, Ланджик, Дзоракап в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Гехи.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 46, 48, 50, 50/1 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, частные дома 1, 2 на улице Кохба, частные дома на улицах Арагаца, Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32, 33, 34 в кв. “Норащен”, жилые дома на 3-ем переулке Тычины и улица Тычины, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 1-39 на 2-ой улице Гаджегорцнери и частные дома 1-23 на переулке Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, 17, 19, 21 на улице Демирчяна, абоненты-жильцы жилого дома 26 на переулке Арама и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Сари Тага 7-12; жилые дома 41, 45, 49, 53, 67/1 на улице Вильнюса, ясли-детский сад N104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-12:30 села Айтах и Ферик;

11:00-14:00 село Цахкаландж;

12:30-14:00 села Гегакерт и Овтамеч;

в Арагацотнской области:

10։30-16։30 частично село Уджан и село Кош;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Воскетап, Ерасх, Гораван;

10։30-12։30 частично улицы Мхчяна, Туманяна в городе Арташат;

11։30-12։30 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

12։30-14։30 село Агавнадзор;

в Котайкской области:

10։30-16։30 2-ой микрорайон, Арзнийское шоссе в городе Абовян; села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; частично община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы 2, 4, 7, 9 в общине Арзни;

в Тавушской области:

11:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Лермонтова, Саят-Новы в городе Дилижан;

в Лорийской области: