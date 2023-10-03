Вторник, 3 Октября 2023 17:18

АрмИнфо. Из Еревана я приветствую решение парламента РА ратифицировать Римский статут и тем самым позволить Армении стать государством-участником Международного уголовного суда. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, находящаяся с визитом в РА.

"Борьба с безнаказанностью за преступления является условием мира и стабильности", - резюмировала французский дипломат.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.