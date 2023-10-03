Вторник, 3 Октября 2023 16:47

АрмИнфо.IDBank и Idram подводят итоги сентябрьской программы «Сила одного драма», объявляя имя бенефициара следующего месяца.

Бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в сентябре стала образовательная программа «Айк миру», которой компании пожертвовали 3.397.784 драмов. Целью проекта было создание возможности для молодежи Арцаха получить соответствующее цифровое образование, чтобы затем, проживая в Арцахе, удаленно работать в международных организациях.

Однако, учитывая вынужденное переселение наших соотечественников из Арцаха и невозможность их проживания в Арцахе, программа будет реализована с некоторыми изменениями, с учетом потребностей бенефициаров программы. По словам руководителя проекта «Айк миру» Марины Малхасян, рабочая группа проекта находится в постоянном контакте с молодежью Арцаха и уже встретилась с группой молодых людей, координирующих проект. «Наша задача на данный момент — провести оценку потребностей и убедиться, что основные жизненно важные потребности наших бенефициаров удовлетворены. После успешного завершения этого этапа, когда молодежь не будет нуждаться ни в какой гуманитарной поддержке, мы вернемся к реализации образовательной программы, потому что самое главное для всех нас на данный момент – обеспечить их работой, а благодаря нашей образовательной программе у них появится возможность легче найти работу как в Армении, так и удаленно - в международных компаниях. Мы окажем поддержку и в этом вопросе", - говорит Марина Малхасян.

Вся сумма «Силы одного драма» за октябрь будет направлена в лагерь «Айорди», приютивший под своей крышей семьи жертв арцахских войн.

По словам координатора лагеря «Айорди» Ваче Варданяна, в лагере предоставили жилье более 100 вынужденно переселенным из Арцаха. Бенефициарами являются члены семей погибших военнослужащих: матери, жены и дети. Семьям будут предоставлены комплексные услуги: отдельная комната со всеми удобствами, трехразовое питание, полная оценка потребностей, психологическая поддержка, развлечения для детей, курсы повышения квалификации и знаний, поддержка в трудоустройстве.

Ваче Варданян говорит: «При всем этом мы постараемся предоставить людям не только психологическую поддержку. Мы постараемся реинтегрировать людей в жизнь и помочь им преодолеть этот трудный момент. Будут действовать мобильные станции, которые будут путешествовать по разным населенным пунктам Армении и будут пытаться найти и оказать комплексные услуги семьям людей, погибших или пропавших без вести, а также беременным женщинам", - говорит Ваче.

По словам руководителя по связям с общественностью платформы Idram&IDBank Татевик Вардеванян, сумма октября будет направлена на удовлетворение первоочередных потребностей наших соотечественников из Арцаха. Акционер компании Idram Лала Бахшецян и акционер IDBank-а Вартан Диланян сегодня стремятся максимально поддержать наших соотечественников, и этой цели послужит не только программа «Сила одного драма». Компании уже предприняли определенные меры по поддержке наших соотечественников из Арцаха, и этот процесс будет продолжительным.

Вы также можете присоединиться к этому важному делу и вложить свою долю в поддержку наших соотечественников. Для этого Вам просто необходимо совершать все платежи с помощью приложения Idram&IDBank, веб-сайтов Idram.am и IDBanking.am или терминалов компании.