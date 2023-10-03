Вторник, 3 Октября 2023 16:23

АрмИнфо. Миссия ООН, отправленная в Нагорный Карабах, запоздала, 3 октября заявил глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян.

Напомним, что вчера впервые за последние три десятилетия миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах. Подводя итоги однодневного визита, проведенного под руководством постоянного координатора ООН в Азербайджане, миссия ООН отметила, что что по полученным ею данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян. В то же время чиновники ООН заявили, что ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия. Авторы заявления также отметили, что в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных.

<Мы в течение 10 месяцев мы говорили о политике этнической чистки, проводимой Азербайджаном, призывали миссию ООН отправиться в Нагорный Карабах и провести на месте работу по сбору факторов, но эти призывы не были услышаны, по разным причинам. Недавний визит представителей ООН в Нагорный Карабах запоздалый. Надеюсь, что миссия ООН зафиксирует, что в Нагорном Карабахе произошла этническая чистка и применит свои инструментарии>, - заявил Саргис Ханданян.

Он также назвал ненормальным формулировки в заявлении миссии ООН. <Это вызывает недоумение и сожаление. Этнические чистки - это не только разрушения>, - указал он, отметив, что население Арцаха перебралось в Армению в результате военной агрессии и 10- месячной блокады и гуманитарного кризиса.

Международное сообщество должно дать четкую оценку действиям Азербайджана - этнической чистке со всеми вытекающими из этого последствиями, считает депутат. Отвечая на соответствующий вопрос, Ханданян отметил, что не видит пока возможности возвращения населения Нагорного Карабаха в родные дома, и говорить об этом преждевременно