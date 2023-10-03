Вторник, 3 Октября 2023 16:22

АрмИнфо. В аппарате премьер-министра РА Никола Пашиняна лаконично ответили на тиражируемые в СМИ и соцсетях слухи о намерении Еревана предъявить счет Москве за пребывание российской военной базы на территории Армении.

Отметим, что на прошлой неделе, особенно в российском сегменте социальных сетей тиражировалась информация о том, что якобы премьер-министр Армении Никол Пашинян выставит счет России за нахождение базы в Гюмри, и даже приводились прямые цитаты слов премьера РА: "Мы не в том состоянии, чтобы разбрасываться землей. В ближайшее время мы направим счет в МИД России на оплату размещения войск в нашей стране".

Принимая во внимание чувствительность этой темы и наличие официального договора об условиях пребывания российской военной базы на территории РА, АрмИнфо направило запрос в Аппарат премьер-министра РА, с просьбой подтвердить или опровергнуть данные утверждения.

В официальном ответе, поступившем в АрмИнфо сегодня, говорится: "В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна такого рода заявления не делались".

102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.