Вторник, 3 Октября 2023 16:21

АрмИнфо.По требованию родителей 15 погибших военнослужащих в результате пожара в с. Азат была проведена дополнительная судмедэкспертиза для выяснения истинной причины гибели солдат. Об этом в ходе пресс- конференции заявил адвокат Норайр Норикян.

В этой связи он сообщил, что результаты судмедэкспертизы оказались противоречивыми и добавили еще больше вопросов. Заключения, представленные родителям, по словам адвоката, противоречат друг другу. В частности, в документе указано, что учитывая уровень карбоксигемоглобина в крови нельзя исключить, что военнослужащий мог прибегнуть к самостоятельным действиям, в частности двигаться, ходить, кричать, звать на помощь. И тут же указано, что в крови было выявлено 37,4% углекислого газа, что говорит о том, что не исключено, что человек не мог совершать самостоятельные действия и т.д.

Кроме этого, Норикян сослался на результаты взрывотехнической экспертизы, которые свидетельствуют о якобы невозможности проведения более детального расследования, в том числе, было указано, что ввиду интенсивности и объема пожара невозможно выявить было ли постороннее вмешательство. <То есть сами специалисты не исключили возможности вмешательства извне>, - подчеркнул адвокат.

Норикян заявил в этой связи, что в итоге объективного и многостороннего следствия проведено не было. <Со стороны всех госинститутов было сделано все, чтобы это преступление до конца не раскрылось, виновных не нашли>, - констатировал он. По слова адвоката завтра в Гегаркунике состоится заседание суда по делу о погибших военнослужащих в результате пожара с. Азат. При этом он рассказал, что в конце августа родители получили от следователя в электронном виде 22 тома уголовного дела, что составляет порядка 7 тыс. страниц, для ознакомления с которыми и представлением своих жалоб, ходатайств, если таковые имеются, было дано всего 3 дня. <Вместе с родителями мы обратились к следователю с просьбой дать более длительное время на ознакомление с подобным объемом материалов. Но наша просьба была отклонена>, - сообщил он.

Родители погибших солдат отметили неоправданную поспешность, непонятную заинтересованность в отправке дела в суд, назвав это грубым нарушением закона и прав пострадавшей стороны.

Напомним, что в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии властей, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. Якобы офицер использовал бензин для розжига буржуйки. В связи с происшествием был уволен весь командный состав второго армейского корпуса. С должностей были освобождены семь высших должностных лиц воинского соединения, в том числе, командующий вторым армейским корпусом, начальник штаба по тылу корпуса, заместитель командующего по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты и начальник противопожарной безопасности тылового обеспечения ВС РА.