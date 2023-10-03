Вторник, 3 Октября 2023 14:02

АрмИнфо.Ардшинбанк удостоен награды STP Quality Award от немецкого Commerzbank за выдающиеся достижения в обеспечении высокого качества международных переводов.

Ардшинбанк поблагодарил партнеров Commerzbank и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

«Ардшинбанк сотрудничает с Commerzbank уже 15 лет, и это не первая наша награда за качество переводов. Нынешняя награда STP Quality Award еще раз подтверждает соответствие качества и оперативности международных переводов банка высоким международным стандартам. - сообщили в пресс-службе банка.