Вторник, 3 Октября 2023 14:00

АрмИнфо. Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда не имеет какого- либо отношения к Российской Федерации, особенно в контексте двусторонних отношений. Об этом 3 октября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Эдуард Агаджанян.

По его словам, представители различных структур власти неоднократно указывали на положительные аспекты ратификации Римского статута, особенно с точки зрения формирования системы безопасности Армении. В этом контексте все те сигналы и озабоченности, поступающие из Москвы, знакомы в Армении, но это не меняет позиции Еревана. Ратификация исходит исключительно из национальных интересов страны.

Отвечая на вопросы об угрозах со стороны России перейти к конкретным действиям, Агаджанян высказал предположение о наличии у руководства республики всех сценариев развития ситуации. <Впрочем, у нас по

положению на текущий момент нет оснований утверждать, что последуют соответствующие действия со стороны РФ>, - сказал Агаджанян.

Говоря о возможности повышения РФ цен на газ для Армении, приостановки поставок на российский рынок товаров, произведенных в Армении, Агаджанян вновь заметил, что в настоящее время нет оснований утверждать о предпринятых или предпринимаемых Российской Федерацией действий. <Но в любом случае, если подобные действия будут иметь место, власти страны предпримут соответствующие шаги>, - сказал депутат.

Напомним, что Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.