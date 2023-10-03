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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Олафу Шольцу по случаю национального праздника ФРГ - Дня немецкого единства.
Как сообщает пресс-служба премьера, в послании говорится: "Сердечно поздравляю Вас и народ Германии по случаю национального праздника - Дня немецкого единства.
Тридцать три года назад это знаменательное событие стало символом утверждения единства немецкого народа и общеевропейского сплочения.
Германия является одним из надежных и стабильных партнеров Армении, активным сторонником демократических и экономических реформ в нашей стране, а также расширения сотрудничества Армения-ЕС.
Должен с удовлетворением констатировать, что в текущем году межгосударственные отношения между Арменией и Германией значительно активизировались, состоялись взаимные визиты на высоком уровне.
С теплотой вспоминаю нашу встречу в рамках моего рабочего визита в Германию весной текущего года, в ходе которой мы провели конструктивное обсуждение вопросов, касающихся двусторонних отношений в политической, безопасностной, торгово- экономической, энергетической, культурно-образовательной и других сферах.
Мы придаем большое значение текущему политическому диалогу на высоком уровне между нашими государствами и ценим усилия Германии в процессе поддержания и укрепления мира и стабильности в нашем регионе, а также Ваше личное участие в пятисторонних переговорах, направленных на установление мира между Арменией и Азербайджаном.
Надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся новых успехов в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества на благо наших народов.
Еще раз поздравляю Вас и народ Германии с Днем единства, желаю дальнейшего прогресса.
От всего сердца приглашаю Вас посетить Армению в удобное для Вас время"
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|Пашинян считает ФРГ одним из надежных партнеров Армении и приглашает канцлера Шольца посетить РА
|ЮКЖД завершает запланированную на 2023 год программу по обновлению путевого полотна
|Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский статут МУС
|В Армении будет упрощена процедура получения гражданства
|Медобслуживание насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха в Армении осуществляется бесплатно
|В парламенте Армении начались обсуждения по Римскому статуту МУС
|Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями посетит регион
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Греции об агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
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|В парламенте Армении вновь прозвучали взаимные обвинения в сдаче Арцаха
|Омбудсмен Армении представила ситуацию с нарушением прав граждан Нагорного Карабаха представителю национальных судов Швеции
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|Глава МИД Армении: Единственным результатом запоздалой миссии ООН в Арцах может стать фиксация этнической чистки его армянского населения
|Армения представила в Международный суд ООН 10 требований в отношении Азербайджана - Киракосян
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|Представители армянской молодежи провели акции у зданий посольств Франции, ЕС, России и США
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|Лавров: Утверждения, что Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану - ложь
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|GRECO будет осуществлять контроль до тех пор, пока не сочтет, что Армения полностью выполнила свои обязательства
|Посол Финляндии: демократия Армении проходит трудный путь и нуждается в поддержке международных партнеров
|Из Арцаха в Армению переехали около 27 тыс детей - глава Службы миграции и гражданства
|Армяне Австралии проводят акции протеста у посольства Турции, Азербайджана, России и США
|Депутат Бундестага призвал ЕС ввести санкции в отношении Азербайджана и пересмотреть газовые контракты на фоне ситуации вокруг Арцаха
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|Закончив этнические чистки в Арцахе, Ильхам Алиев заговорил о мире на Южном Кавказе
|Глава общины Сотк: мы обязаны объединиться, чтобы помогая друг другу преодолеть эту огромную трудность
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|Сжимается наша сфера влияния на глазах, как та шагреневая кожа - востоковед о возможном прекращении вещания российских ТВ в Армении
|МИД Ирана: Визит армянского чиновника запланирован по желанию соседей для переговоров с Тегераном
|Арцахцы смогут открыть счета в банках Армении бесплатно - Правительство РА
|Дети Рубена Варданяна обратились к мировым лидерам, правозащитникам и СМИ с призывом помочь освободить их отца из незаконного заключения
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|Повторных выборов в Совет старейшин Еревана не будет - Гукасян ответил на предложение Марутяна
|Президенту Азербайджана необходимо предъявить обвинение и привлечь к ответственности
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