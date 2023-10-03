Вторник, 3 Октября 2023 13:34

АрмИнфо.В рамках инвестиционной программы компании <Южно-кавказская железная дорога> завершается запланированный на 2023 год ремонт путей. В текущем году средним ремонтом были обновлены 14,3 километров путей в Ширакском и Лорийском марзах, а также в Ереване. Об этом сообщает пресс- служба компании.

В целом, отмечает источник, инвестиционная программа ЮКЖД на 2023 год оценивается в 2 миллиарда 90 млн драмов, из которых

инфраструктурные проекты составили 1,8 млрд драмов. На обновление путей затрачено 485 млн драмов. В рамках программы было заменено 18 725 шпал, из которых 15 тысяч железобетонных и до 4 тысяч деревянных. Кроме того, на станции Армавир была изменена высота прибывающего на платформу пути с целью большего удобства для пассажиров при посадке и выходе из пассажирских вагонов.

По этому поводу генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников отметил: <В текущем году основной объем инвестиционных средств был направлен на поддержание и развитие инфраструктуры, что напрямую связано с безопасностью движения и бесперебойной работой железной дороги. 2023-й для нашей компании стал годом напряженной работы. При этом адресное и эффективное расходование инвестиционных средств является одним из приоритетов ЮКЖД>.