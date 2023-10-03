Вторник, 3 Октября 2023 12:48

АрмИнфо. В Армении будет упрощена процедура получения гражданства РА. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 3 октября обсуждает поправки в законе <О гражданстве>.

По словам автора законодательной инициативы, депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Рустама Бакояна, гражданство смогут получать не только дети, чьи родители являются гражданами Армении, но и родители, чьи дети - граждане Армении. Также основанием для получения гражданства уже совершеннолетних людей может стать наличие в прошлом армянского гражданства у одного из родителей. Одна из действующих норм в качестве оснований для получения гражданства для совершеннолетних дает возможность получения гражданства в течение трех лет с момента совершеннолетия, если один из родителей родился на территории Армении или имеет гражданство. Данный пункт предлагается заменить и установить, что постоянное проживании на территории страны в течение года является основанием для получения гражданства. При этом, для обратившихся с заявлением о приеме в гражданство не потребуется сдача экзамена на знание армянского языка. Если совершеннолетний в возрасте в 18 лет в течение трех лет не обращается за получением гражданства, в 21 год он будет лишен этой возможности.