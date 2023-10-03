Вторник, 3 Октября 2023 12:47

АрмИнфо.По данным на 12:00 3 октября, число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха составляет 100 617, мост Хакари пересекли 21 191 транспортных средств, сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян на брифинге.

По словам Багдасарян, 91 918 переселенцев уже зарегистрировались, предоставленным государством жильем воспользовались более 50% прибывших.

345 вынужденных переселенцев проходят лечение в медцентрах Армении. <Состояние многих тяжелое и крайне тяжелое. В реанимационных отделениях находятся 9 детей, в состоянии 2 есть положительная динамика>, - сказала она. Багдасарян подчеркнула, что в настоящее время медобслуживание насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха осуществляется бесплатно - в рамках госзаказа

Выплата единовременной помощи на неотложные нужды в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев, у которых есть расчетные счета в банках РА, начнется уже в ближайшие дни. Остальным необходимо будет открыть их в кратчайшие сроки и представить данные в Единую социальную службу. Банки будут открывать счета бесплатно.

Ранее анонсировалось, что с 1 октября на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынуждено перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов будет выделено на оплату коммунальных услуг. Программа будет действовать не менее 6 месяцев и охватит всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, у кого есть недвижимость в Армении. Помимо этого каждому вынужденному переселенцу будет выплачена единовременная выплата по 100 тысяч драмов (около 250 долларов).