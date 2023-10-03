Вторник, 3 Октября 2023 12:37

АрмИнфо. Конгресс оказывает давление на администрацию Байдена с целью положить конец соучастию США в этнической чистке, учиненной Азербайджаном в отношении 120 000 коренных армян-христиан Арцаха. На этой неделе уже 75 членов Палаты представителей призывают администрацию ввести санкции в отношении Азербайджана и обеспечить соблюдение ограничений раздела 907 по части американской военной помощи геноцидному режиму Алиева. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В этом последнем письме Конгрессу инициированном членом палаты представителей Анной Эшу и почетным спикером Нэнси Пелоси, двухпартийная группа законодателей осудили неспровоцированное военное наступление Азербайджана и жестокую девятимесячную блокаду Арцаха, которая не оставила армянскому населению региона выбора, кроме как бежать, опасаясь за свое будущее под жестоким авторитарным правлением Азербайджана.

"Очевидно, что реакция нашей страны на этот кризис не была соизмерима с масштабами разрушений. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны дать понять Азербайджану, что их неспровоцированная агрессия против Арцаха неприемлема и будет встречена соответствующим ответом", - говорится в письме законодателей.

Законодатели предложили три конкретных действия, которые администрация Байдена должна предпринять, чтобы положить конец этим ненужным страданиям и обеспечить, чтобы Азербайджан столкнулся с последствиями участия в этнических чистках.

Так, законодатели требуют обеспечить соблюдение раздела 907 Закона о поддержке свободы, положения действующего закона, которое запрещает военную помощь США Азербайджану, и ввести целевые санкции против азербайджанских чиновников в соответствии с Глобальным законом Магнитского, чтобы дать понять Азербайджану, что его агрессия не будет терпима.

"Оказать мощную гуманитарную помощь для поддержки перемещенного населения Арцаха и сплотить международное сообщество, чтобы сделать то же самое, возглавив организацию международной операции по оказанию гуманитарной помощи.

Принять все необходимые меры для обеспечения безопасной эвакуации населения Арцаха в Армению, в том числе посредством немедленного размещения наблюдателей в Лачинском коридоре, а также прямого взаимодействия с властями Азербайджана для обеспечения амнистии местным лидерам Арцаха", - говорится в требовании законодателей.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян в этой связи заявил, что президент Байден материально и морально поддержал азербайджанского диктатора Ильхама Алиева в геноциде Арцаха. "Он неоднократно отказывался от статьи 907, направляя военную помощь Азербайджану зная, что происходит геноцид и зная, что АР является агрессором. Кроме того, в течение последних трех лет осуществлял нулевую программу помощи США в Арцахе. Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН не упомянул об агрессии Азербайджана в том виде, в каком она происходила.

Это была не какая-то невинная ошибка невежества, безразличия или бездействия, а скорее результат того, что президент Байден в рамках политики США, разработанной и реализованной на протяжении многих лет и несмотря на широкие возражения Конгресса - встал на неправильную сторону Геноцида Арцаха", - отметил Амбарян.