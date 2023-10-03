Вторник, 3 Октября 2023 12:36

АрмИнфо.Было бы логичным, если бы Национальное Собрание Армении на своем очередном заседании обсудило сложившуюся ситуацию вокруг Арцаха. Об этом 3 октября с трибуны НС заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян.

По его словам, необходим анализ сложившейся ситуации, связанной с насильственной депортацией армян с их исторической родины, чтобы определиться с позицией высшего законодательного органа страны. Но этого, как отметил парламентарий, не происходит. <Может быть, причиной этому является намерение политического большинства избежать критики за национальную трагедию или возложить вину за нее на других. Между тем, подобное поведение большинства - это не просто ошибка, это опасно и губительно, поскольку действующая власть продолжает осуществлять свою антинациональную политику, последствия которой мы все являемся свидетелями>, - сказал Минасян, указав, в том числе, и то, что парламент страны не удосужился даже почтить память погибших, в том числе, и память погибшего накануне солдата ВС Армении.

Минасян указал и на включение в повестку НС РА вопроса о Римском статуте, который по своей сути является антиконституционным. Депутат заметил, что НС не имеет полномочий на ратификацию Римского статута без внесения изменений в Конституцию страны.

На эту критику отреагировали и представители правящего большинства. В частности, как отметил в своем выступлении депутат НС от фракции <Гражданский договор> Ваагн Алексанян, об антинациональном характере нынешней власти сегодня говорят те, кто приветствовал смену власти в Нагорном Карабахе. Именно эти власти и привели ситуацию к сегодняшнему результату.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Геворк Папоян заметил, что сдача Нагорного Карабаха напоминает

Батумский и Александропольский договоры. <Нагорный Карабах останется в нашей истории как клеймо на ваших лбах. Три года вы что только не делали для захвата власти в Армении, чего вам не удалось. Но вам удалось захватить власть в Арцахе, последствия чего мы все увидели>,

- отметил Папоян, обращаясь к оппозиции.

В ответ вновь выступил Арцвик Минасян, который указал на настоящее лицо правящего большинства, которое в очередной раз сбрасывает свою вину на других, а тем более, демонстрируя свое невежество в отношении истории собственного народа. <Предпринимается попытка сфальсифицировать реальность. <А реальность такова, что именно вы сдали героический народ Арцаха, именно вы способствовали блокаде, при которой полуголодные люди оказали поистине героическое сопротивление азербайджанским вооруженным группировкам>, - сказал Минасян.

Напомним, что сегодня стартовало очередное пленарное заседание НС, в повестку которого включено 18 вопросов, в том числе, и ратификация Римского статута Международного уголовного суда.