Вторник, 3 Октября 2023 12:36

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит приняла старшего судью Департамента национальных судов Швеции Бьерна Линдена и заместителя начальника отдела международных связей юридического департамента Людвига Бекинга.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена, Манасян представила гостям ситуацию с насильственно перемещенными гражданами Арцаха, подчеркнув в этой связи необходимость надлежащего обеспечения их прав в Армении. Она рассказала также о серьезном гуманитарном кризисе и нарушении основных прав человека вследствие азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе.

В ходе встречи стороны обсудили также ход реализации многолетнего проекта по развитию потенциала судей Армении, подчеркнув важность постоянного совершенствования системы правосудия, а также повышение эффективности сотрудничества судов и средств массовой информации, выразив уверенность, что это повысит доверие общества к судебной власти.

Шведская делегация высоко оценила роль национальных правозащитных институтов в обеспечении прав человека и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество