Вторник, 3 Октября 2023 12:35

АрмИнфо.Власти Италии выделили 4 млн евро помощи насильственно перемещенным арцахцам.

Как сообщает МИД Италии, средства направлены в итальянское отделение Красного Креста на оказание гуманитарной помощи в результате ситуации в Нагорном Карабахе и поддержку десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и переехать в Армению.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула свою родину. Таким образом, за прошедшую неделю 100 520 человек были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания. Ряд стран также сообщили о намерении отправить гумпомощь изгнанным арцахцам.