Вторник, 3 Октября 2023 12:34

АрмИнфо.Постоянное сигнализирование армянской стороной того, что Азербайджан преднамеренными действиями планирует подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке, не привели к эффективным шагам со стороны международного сообщества по предотвращению этой политики Баку.

Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на встрече с главами аккредитованных в РА дипломатических миссий и представителями международных структур. Во встрече участвовали также вице-премьер-министры РА Тигран Хачатрян и Мгер Григорян.

Так, согласно МИД РА, на встрече Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате продолжающейся антиармянской политики Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха и, в частности, развязанного 19 сентября широкомасштабного военного нападения.

Министр напомнил, что действия Азербайджана сопровождались обстрелами мирного населения и объектов инфраструктуры, в результате чего погибли и получили ранения сотни человек. Он добавил, что азербайджанской агрессии предшествовало незаконное блокирование на протяжении более 9 месяцев Кашатагского (Лачинского) коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и всем миром.

Глава МИД подчеркнул, что население Нагорного Карабаха, составляющее более 100 тысяч армян, было насильственно переселено, видя экзистенциальную угрозу для себя и членов своих семей, включая детей, женщин и стариков. Касаясь посещения миссией ООН Нагорного Карабаха, Мирзоян указав на ее запоздалость, подчеркнул, что на данный момент, к сожалению, единственным результатом этой миссии может стать фиксация этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха.

Касаясь готовности поддержки со стороны различных стран и международных структур на данном этапе для преодоления возникших гуманитарных проблем, Арарат Мирзоян выразил благодарность за оказанную срочную поддержку.

В свою очередь вице-премьер-министр РА, координатор Гуманитарного центра Тигран Хачатрян представил участникам встречи шаги правительства, направленные на выявление и решение первоочередных проблем более 100 тысяч армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Хачатрян коснулся программ государственной поддержки, разработанных на основе оценки неотложных потребностей, подчеркнув параллельно с ними правильное проведение комплексных работ по оценке потребностей, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами, что позволит разработать целевые долгосрочные программы срочной поддержки.

А Мгер Григорян коснулся среднесрочных и долгосрочных проектов, направленных на удовлетворение первоочередных потребностей насильственно перемешенных армян Нагорного Карабаха. Вице-премьер назвал приоритетным вопрос обеспечения насильственно перемещенных жильем, а также отметил важность обеспечения их трудоустройством, образованием, здравоохранением и социальными услугами.

Касаясь общей картины развития событий на Южном Кавказе и конкретно вопроса разблокирования региональных экономических и транспортных каналов, Мирзоян отметил, что Армения, как неоднократно озвучивалось, заинтересована в этом вопросе, еще раз подчеркнув, что разблокировка должна осуществляться под суверенитетом и юрисдикцией сторон на основе принципов равенства и взаимности.

Отметим, что Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане накануне вечером подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном заявлении наблюдатели отмечают, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян.

"Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", - c цинизмом заявили в миссия ООН.

Дальше больше, чиновники ООН заявляют, что "ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия". Авторы заявления также отмечают, что "в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных".

"На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - подчеркивает команда международной структуры, заверяя, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Акне, Степанакерте и Кашатагском ,(Лачинском) коридоре. Согласно сообщению, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен"

На фоне многочисленных фото, видеокадров бесчинства азербайджанских ВС на территории Арцаха, данное заявление миссии ООН больше напоминает первоапрельскую шутку, чем реальный непредвзятый отчет с места событий. Можно с уверенностью сказать о предвзятости и однобокости данного отчета, сделанного для галочки.