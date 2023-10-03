Вторник, 3 Октября 2023 12:30

АрмИнфо. В Госдепе США отказались называть происходящее в Арцахе этническими чистками до тех пор, пока не будет соответствующих доказательств.

Так, 2 октября в ходе еженедельного брифинга пресс-секретарь Госдпепа США Мэтью Миллер, в ответ на вопрос согласен ли он с утверждениями армянской стороны, что происходящее в Арцахе - это этнические чистки, принимая во внимание и заявления AFP, команда, которой смогла поехать в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и они описали его в качестве города-призрака, в частности, сказал: "Поэтому мы серьезно относимся к обвинениям в этнических чистках, геноциде и других злодеяниях. Мы общаемся с контактами на местах по поводу ситуации.

Мы не будем уклоняться от принятия соответствующих мер для реагирования на обвинения в злодеяниях и привлечения к ответственности виновных в злодеяниях, когда мы увидим доказательства того, что они имели место. Но, как всегда, решение о геноциде или этнической чистке основывается на целенаправленном, основанном на фактических данных процессе. Я не могу говорить об этом с какой-либо степенью окончательности с этой трибуны".

На замечание, что Арцах лишился своего гражданского населения, Миллер согласился, что это действительно так, и около ста тысяч (100 520 - ред.), этнических армян покинули Нагорный Карабах и перебрались в Армению.

"Сейчас мы не знаем - я не думаю, что кто-то из нас может сказать, - какой процент из них планирует остаться в Армении навсегда, какой процент из них может захотеть вернуться, если позволят условия, если они почувствуют достаточными заверения относительно уровня обращения с ними, если они вернутся.

Поэтому мы повторяем наш призыв к созданию независимой международной наблюдательной миссии, которая обеспечила бы прозрачность и заверила население Нагорного Карабаха в том, что права и безопасность этнических армян будут защищены, особенно для тех, кто желает вернуться. Азербайджан дал такие заверения. Мы считаем, что там должна быть международная мониторинговая миссия, которая бы наблюдала и гарантировала их", - заявил представитель Госдепа США.

Касаясь перспектив подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку. Миллер отметил, оно должно быть подписано.

"Есть и другие вопросы, помимо статуса Нагорного Карабаха, которые являются предметом спора между Арменией и Азербайджаном, и мы призываем их вернуться к мирным переговорам, чтобы обсудить и в конечном итоге прийти к решению по этим вопросам", - резюмировал он.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула свою родину. Таким образом, за прошедшую неделю 100 520 человек были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания. Ряд стран также сообщили о намерении отправить гумпомощь изгнанным арцахцам.