Понедельник, 2 Октября 2023 23:50

АрмИнфо. Из вывода так называемой Миссии ООН, посетившей сегодня столицу Арцаха Степанакерт, под названием «Ханкенди», следует, что ее участники не обнаружили не только «ущерба гражданской инфраструктуре», но и самих граждан.

В отчете фейковой миссии, организованной руководством Азербайджана, говорится, что «выехав из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где команда встретилась с местным населением и собеседниками и воочию увидела ситуацию в сфере здравоохранения и образования». Более того, «миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе. Миссия увидела, что ни один магазин не открыт». Идиотизм налицо!

В «королевстве кривых зеркал» т.н. миссии ООН, ее команда вдруг обнаружила и поразилась тому, как «внезапно местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые это, должно быть, вызвало». «Миссия не получила никаких сообщений – ни от опрошенного местного населения, ни от собеседников – о случаях насилия в отношении гражданского населения после последнего прекращения огня». Полнейший бред!

Мистический отчет сотрудников ООН повествует и о том, что они услышали от собеседников, что в «Карабахском регионе» (забыли написать экономическом – Ред.) остается от 50 до 1000 этнических армян. (Почему не 100 тыс с тем же успешным подсчетом? - Ред)

Более того, «из-за ограниченного доступа к сельским районам» (дикие звери помешали? – Ред.) не было никакой информации о животноводстве и сельском хозяйстве, в том числе о том, имеют ли фермеры доступ к посеву пшеницы в предстоящем сезоне или готовы ли они к нему. Полнейшее слабоумие!

Миссия не зафиксировала каких-либо разрушений сельскохозяйственной инфраструктуры или павших животных на дороге. Важное примечание!

Из разговоров, которые удалось провести команде, на данном этапе сложно определить, намерено ли местное население вернуться. (Может с ответом на этот вопрос помогло бы представительство ООН в Армении? - Ред)

Затем миссия поехала по Лачинской дороге к пограничному переходу – путь, который за последние дни совершили более 100 000 этнических армян. Миссия не обнаружила гражданских транспортных средств, направлявшихся в Армению, а в «Ханкенди» миссия видела автобус с десятком или около того пассажиров, направлявшийся в Армению". Это уже диагноз, а не нелепость!

Примечательно, что отчет об "уфологических исследованиях" команды ООН в Арцахе составил глава Инфоцентра представительства ООН в АР некий Рашад Гусейнов (после согласования в аппарате президента АР - Ред.)

UN team completes mission to Karabakh | United Nations in Azerbaijan