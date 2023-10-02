Понедельник, 2 Октября 2023 21:35

АрмИнфо.Представители армянской молодежи города Масис провели акцию у здания посольства Франции. Участники акции подготовили письмо-обращение к главе французского диппредставительств. По словам представителей инициативы, в письме озвучена просьба перейти от заявлений к действиям, которые будут более адресными.

<Мы хотим, чтобы Франция, ЕС, США и Россия дипломатическими, в том числе политическими шагами осудили и наказали политику Азербайджана, направленную на этнические чистки армян в Нагорном Карабахе>, - сказал один из участников акции.

К митингующим подошли представители Посольства Франции, чтобы забрать письмо, адресованное послу. <Мы благодарны за действия со стороны Франции, и в этом письме выражаем просьбу, и надежду на, что шаги со стороны вашего государства будут более действенными>, - сказал в разговоре с представителем Посольства участник акции.

После французского диппредставительства молодежь Масиса направилась к Посольству РФ в Армении, ЕС и США, для глав которых были подготовлены аналогичные письма.