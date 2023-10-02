Понедельник, 2 Октября 2023 21:31

АрмИнфо. Решение о том, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана, принималось при непосредственном участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 2 октября в беседе с журналистами заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", напомнив, что и сам об этом неоднократно говорил, и президент РФ Владимир Путин по этому поводу высказывался.

" Заявления деятелей в Ереване, что подписав договоренность о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану - это ложь. В этом договоре от 10 ноября 2020 года было отмечено, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен", - сказал Лавров.

"Но когда год спустя, или 1.5 года - на каком-то очередном европейском саммите в Праге Пашинян подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года, в соответствии с Алма-Атинской декларацией - всё вопрос закрыт. В последствие он еще раз употребил этот термин об Алма-Атинской декларации 1991 года в Брюсселе, если не ошибаюсь", - сказал российский министр.

По его словам, причем в том документе, о котором идет речь, и который был Евросоюзом распространен, не сказано, что "Армения обеспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили, и что этой судьбой всем как-то нужно заняться, чтобы им не пришлось страдать".

"Но, наши миротворцы вот в этой ситуации делают всё, что они могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха в Россию. Мы работаем с азербайджанскими коллегами, соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что и в Ереване тоже должны быть в этом заинтересованы и будут прилагать усилия для этого", - сказал он.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула свою родину. Таким образом, за прошедшую неделю 100 514 человек были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания. Ряд стран также сообщили о намерении отправить гумпомощь изгнанным арцахцам.