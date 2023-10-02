Понедельник, 2 Октября 2023 18:38

АрмИнфо.В связи с ситуацией, сложившейся в результате насильственного переселения армян Арцаха, IDBank создал льготный пакет банковских услуг, разработанный специально для наших соотечественников из Арцаха.

Учитывая факт, что наши соотечественники сталкиваются с тяжелыми проблемами в результате военных действий Азербайджана в Арцахе, и после переезда в Армению им потребуются базовые финансовые инструменты, команда IDBank-а создала привилегированный пакет, состоящий из банковских услуг, которые в первую очередь удовлетворят их финансовые потребности.

По словам председателя правления IDBank-а Мгера Абраамяна, Банку важно было поддержать соотечественников в трудное время, в том числе в плане оказания первичных банковских услуг. «Это самое малое, что мы можем сделать для наших соотечественников, насильственно переселенных из Арцаха. Мы надеемся, что сможем удовлетворить их первоочередные потребности, предоставив некоторые услуги бесплатно или с льготами», - говорит Мгер Абрамян.

В пакет «Соотечественник» входят следующие услуги:

любая карта Visa Gold или MasterCard Gold - бесплатно, без комиссии за обслуживание, сроком на три года,

0% комиссии за снятие наличных с указанных карт в банкоматах IDBank-а и всех банков-членов системы ArCa, до 1 млн драмов РА в месяц,

скидка 50% на обслуживание одной дополнительной валютной карты,

бесплатные SMS-уведомления о транзакциях по картам,

в случае внесения вклада, сохранение накопленных процентов при расторжении договора через 3 месяца,

предоставление бесплатных сейфовых ячеек на срок до 30 дней,

возможность пополнения и вывода до 19 млн драмов РА на долларовые и рублевые счета без комиссии,

предоставление бесплатных выписок и справок по счетам.

Пакет предоставляется клиентам, имеющим паспорт, выданный в арцахском регионе (паспорт выдается по номеру 070) или чей адрес регистрации находится в Республике Арцах. Подключение и обслуживание пакета совершенно бесплатно. Входящие в пакет услуги могут быть изменены и адаптированы в соответствии с потребностями клиентов.

Для ознакомления с подробностями необходимо посетить официальный сайт IDBank-а, а присоединиться к пакету можно, обратившись в ближайший филиал IDBank-а. С графиком работы филиалов можно ознакомиться, пройдя по ссылке.