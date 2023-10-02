Понедельник, 2 Октября 2023 17:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 18, 16/1, 16/2, 16/3, 20 на улице Арзуманяна, жилой дом 11 на улице Шинарарнери, жилые дома 16, 17 на улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N69, частные дома на улицах Араратяна, О. Овсепяна, частные дома на 1-ом и 3-ем переулках пр. Багратуняца; частные дома на 1-ом переулке улицы Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, частные дома 1, 2 на улице Кохба, частные дома на улицах Арагаца, Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида, жилые дома 2/1-9 в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 29 на улице Улнеци;

в Арагацотнской области:

11։00-16։00 улицы С. Саргсяна, Хоренаци, Н. Аштаракеци, Араратяна, Раффи, Абовяна, Паруйра Севака, квартал ‘Багаван” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00-16։00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян и Мргавет;

10։30-12։30 частично улицы С. Акобяна, Комитаса, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-15:00 частично община Меградзор; школа и золотой рудник Меградзора, лагерь “Арагац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 частично села Птгни; село Гетаргел и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ‘Юком”, национальный парк ‘Севан”, ЧП ‘Хачатрян Саарон”, населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 частично село Гугарк; села Памбак и Караберд;

в Тавушской области:

11։00-16։00 город Ноемберян, села расположенные в Ноемберянском регионе; станции сотовых операторов, ГЭС “Воскепар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Гегаванк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а, 45/21, 45/20, 47/19, 49/19а, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24, 28, 30, 32, 34 на улице Арзуманяна, жилые дома на улицах Отяна, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 35-107 на улице Мурацана, частный дом 4 на переулке Мурацана;

11:00-17:00 жилые дома 2, 2а, 40 на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице Исаакяна, жилые дома 39, 41, 43, 45 на пр. Маштоца, частные дома 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Сари Тага 24, 25, жилой дом 6 на улице Давида Анахта, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14-16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/20-10/2 на улице Улнеци; частные дома на улицах 5, 6, 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улица С. Акобяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10։30-16։30 жилые дома 7, 10, 14, 16, 18, 20 на улице Еритасардакан, жилые дома 1, 3, 4 на улице Ехбайрутян, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 на улице Гарни, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 на улице Барекамутян, улицы Пионеракан, Волкова, Котайк, Ереванян, воинская часть Абовяна, здание исполкома, жилые дома 1, 6, 14, 20, 27 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовяна; село Маяковский, каменные рудники, стрельбище и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагил”, улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 в Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11։00–16:00 частично населенный пункт Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 территория, прилегающая к Дзоракапу, и училище в городе Маралик; села Дзитанков, Караберд, Ланджик, Дзоракап в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Гехи.