Понедельник, 2 Октября 2023 17:30

АрмИнфоВ марте следующего года на пленарном заседании Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) будет представлен отчет об оценке выполнения Арменией своих обязательств по борьбе с коррупцией. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции РА.

Согласно источнику, представители Группы провели обсуждения с высокопоставленными чиновниками Армении по пятому этапу оценки, который стартовал в декабре 2022 года. В рамках данного этапа изучаются и оцениваются системы по предотвращению коррупции, включая систему расследования возможных случаев коррупции, в том числе, со стороны премьер-министра и его советников, вице-премьеров и их советников, министров и их советников, заместителей министров, а также всей полицейской системы. Немаловажное значение имеет уровень восприятия коррупции в обществе и в средствах массовой информации.

<Процесс контроля за выполнением обязательств будет осуществляться ежегодно до тех пор, пока GRECO не сочтет, что обязательства полностью выполнены. В рамках визита оценочная группа провела встречи с государственными чиновниками, состоялась также встреча с представителями СМИ и НПО>, - говорится в сообщении Минюста РА.

Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) - международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь странам- участницам в борьбе с коррупцией.