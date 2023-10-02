Понедельник, 2 Октября 2023 17:29

АрмИнфо. Действия Азербайджана не ограничиваются Нагорным Карабахом, а распространяются на суверенную территорию Армении, часть которой по-прежнему остается под контролем Азербайджана. Об этом 2 октября в ходе встречи с послом Финляндии в Армении Кирсти Наринен заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что буквально за несколько минут до встречи вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по автомобилю, перевозившего продовольствия для личного состава армянских сил, расположенных в районе села Кут. Симонян заметил в этой связи, что действия Азербайджана не ограничиваются Нагорным Карабахом, а распространяются на суверенную территорию Армении.

В ходе встречи указывалось на необходимость достижения прочного мира в регионе. Посол Финляндии ответила, что демократия Армении проходит трудный путь и нуждается в поддержке международных партнеров. Она добавила, что многомесячная блокада и принудительная депортация Нагорного Карабаха - это нонсенс. В этом контексте обсуждалась необходимость применения санкций против Азербайджана международными судами.