Понедельник, 2 Октября 2023 17:28

АрмИнфо.Около 27 тыс. детей переехали из Нагорного Карабаха в Армению, сообщил 2 октября на брифинге глава Службы миграции и гражданства Армен Казарян.

Глава Службы напомнил, что по данным на 16:00, число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха составляет 100 520. Из них встали на учет около 89 167 переселенцев, 46 139 из них женского пола, мужского - 43 028.

Среди прибывших более 10 700 человек в возрасте старше 65 лет, 230 беременных, более 2 тыс. инвалидов. Основной поток соотечественников

из Степанакерта - более 45 тыс. человек, из Мартунийского района прибыло более 15 тыс, из Мартакерского района - более 13 тыс., и 10 тыс. из Аскеранского района.

Как указал Казарян, гражданам Нагорного Карабаха, у которых нет документов, следует подойти в отделения Паспортно-визового управления МВД РА с соответствующим заявлением. До получения основных документов, им выдадут временные удостоверения.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения. 20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. 21 сентября в азербайджанском Евлахе прошла первая встреча представителей Нагорного Карабаха с представителями Баку для обсуждения вопросов, <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана>. Несмотря на это 24 сентября начался исход жителей Нагорного Карабаха. 28 сентября президент Арцаха Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, согласно которому Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года.