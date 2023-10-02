Понедельник, 2 Октября 2023 17:25

АрмИнфо. Армяне Австралии со всей страны прибыли в столицу Канберру, чтобы провести акцию протеста у посольств Турции, Азербайджана, России и США за их причастность к кризису, приведшему к насильственному изгнанию армян Нагорного Карабаха и соучастие в военных преступлениях, совершенных Азербайджаном во время недавнего нападения на армянские территории. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Австралии в Фейсбук.

Исполнительный директор Армянского нацкомитета Австралии Ваче Кахраманян отметил, что в Нагорном Карабахе практически не осталось армян, назвав эти события вторым Геноцидом армян. Организованной акцией армянская диаспора Австралии призывает власти страны вести работу на двух фронтах: оказать гуманитарную помощь насильственно перемещенным гражданам из Арцаха и введение санкций против Азербайджана. <В 21 веке геноцид не может оставаться безнаказанным>,- подчеркнул он.

Кахраманян заметил, что министр иностранных дел Австралии все еще не выступил с заявлением в связи с агрессией Азербайджана, приведшей к изгнанию коренных армян с родины их предков. Он подчеркнул, что Австралия ввела санкции против России и предоставила помощь Украине, однако государство не предприняло существенных действий в связи с разворачивающимся кризисом в Армении.

<Армению постоянно загоняли в угол ее соседи, особенно Турция и Азербайджан. Чтобы выжить в качестве единственной демократии в регионе, ей нужны надежные силы для вмешательства - и Австралия должна сыграть здесь свою роль>, - сказал глава Армянского нацкомитета Австралии.