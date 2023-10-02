Понедельник, 2 Октября 2023 17:12

АрмИнфо.Закончив этнические чистки в Арцахе, президент Азербайджана Ильхам Алиев заговорил о мире на Южном Кавказе.

Так, во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, он заявил об уникальности и неповторимости азербайджанского опыта "восстановления нашей территориальной целостности". И Алиев не кривил душой, ведь всё международное сообщество, молча наблюдало за тем, как вражеские силы зачищали Арцах от его коренного населения - армян, которые на протяжении тысячелетий жили на этой земле.

"Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право. Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе. Это наше мнение. Сотрудничество, взаимовыгодные проекты, взаимная польза - все это мы сегодня демонстрируем", - подчеркнул с цинизмом Алиев, который окрыленный молчаливым поощрением международного сообщества, открыто хвастался тем, как деарменизировал Арцах.

Алиев также коснулся роли Азербайджана как поставщика энергоресурсов в Европы. "Мы инициировали ряд проектов и успешно реализовали их вместе с нашими партнерами. Тем самым мы обеспечили энергетическую безопасность не только нашего региона, но и более обширного региона в целом: Азербайджан является надежным поставщиком энергоносителей на международные рынки и ценится Евросоюзом как общеевропейский поставщик", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась церемония открытия 74-го Международного астронавтического конгресса. Примечательно, что

несмотря на продолжающиеся этнические чистки в Арцахе, свыше 5 тысяч представителей космических агентств, госструктур, инвесторов и

частных космических компаний из 101 страны, в том числе около 50 астронавтов без зазрения совести прибыли в эту страну- агрессора. Среди агентств и компаний, участвующих в выставке космические агентства США, РФ, Турции, Японии, Италии, Франции, Индии и др.