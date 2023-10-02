Понедельник, 2 Октября 2023 16:59

АрмИнфо. Глава общины Сотк Севак Хачатрян обратился к соотечественникам с призывов предоставлять арцахцам правильную информацию о приграничных селах.

В своем обращении посредством сети Facebook он отметил, что семьям, проживающим в приграничном селе, дают 16 миллионов драм на строительство дома с нуля. <Это вселяет надежду, что через какое-то время семья не будет жить в съемном или чужом доме, а будет иметь свой собственный дом>, - отметил глава общины, добавив, что государство оплачивает половину коммунальных услуг людей, живущих в приграничье. Также есть возможности держать скот и заниматься фермерством, что поможет людям выстоять на первом этапе.

<Уважаемые граждане Арцаха, я, как человек, проживающий в приграничном селе, очень хорошо понимаю ваше беспокойство по поводу жизни вблизи границы. Но граница укреплена благодаря всем нам. Мы обязаны объединиться, чтобы помогая друг другу преодолеть эту огромную трудность. Быть едиными, жить с болью друг друга, жить вместе поможет нам выстоять", - написал Хачатрян.

Отметим, что значительная часть вынужденных переселенцев, категорически отказывается жить вблизи границ с Азербайджаном, мотивируя это тем, что наслышались взрывов и стрельбы, от которых дети вздрагивали.