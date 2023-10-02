Понедельник, 2 Октября 2023 16:56

АрмИнфо.Каждому вынужденному переселенцу из Арцаха в течение 6 месяцев будет ежемесячно выделено по 40 000 драмов на аренду жилья и по 10 000 драмов на коммунальные услуги. Помимо этого они получат единовременную помощь в размере 100 000 драмов на человека вне зависимости от возраста. Средства будут переведены на банковскую карту (или банковский счет одного из родителей в случае с несовершеннолетними) в связи с этим всем надо будет оформить банковскую карту, заявили в пресс-службе правительства.

Согласно информации, в ходе обсуждения по вопросам обеспечения нужд насильственно перемещенных соотечественников из Арцаха, прошедшего в правительстве РА, премьер Никол Пашинян отметил, что есть большое количество людей, у которых нет документов. В таких случаях будет необходимо получить соответствующую справку из Единой социальной службы, и по этой справке открыть банковский счет.

Как указал Пашинян, те, кто на сегодня обеспечены временным жилье, стоит заняться поиском съемных квартир или жилых помещений. Органам местного самоуправления, областным администрациям поручено поддержать их в этом вопросе, добавил он.

Никол Пашинян также коснулся проблемы обеспечения трудоустройства вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. <Мы также принимаем меры для того, чтобы, например, были привлечены специалисты в области общего образования, трудоустроены в сфере общего образования, в школах, а работники сферы здравоохранения были трудоустроены в сфере здравоохранения. Также очень важно, чтобы министерства активно распространяли информацию о вакансиях. Конечно, есть определенные процедуры приема на работу, конкурсы и т. д., эти процедуры не будут аннулированы, но с другой стороны, мы максимально упростим, чтобы действующие преподаватели имели возможность трудоустроиться по упрощенным процедурам, это тоже относится и к медицинским работникам, и к другим областям. По этому поводу даны соответствующие поручения>, - сказал премьер-министр.