Понедельник, 2 Октября 2023 16:38

АрмИнфо.Перед нашими странами стоят одинаковые вызовы, мы схожи между собой в миролюбии, поэтому более чувствительны к боли друг друга. Об этом заявил председатель межпарламентской комиссии Кипр-Армения Палаты представителей Кипра Харрис Георгиадес в ходе встречи со спикером Парламента Армении Аленом Симоняном.

Как сообщает пресс-служба Национального Собрания, в ходе встречи собеседники обсудили гуманитарные проблемы насильственно перемещенных из Арцаха граждан. Киприотская сторона выразила солидарность Армении, отметив, что готова оказать содействие.

В ходе встречи Ален Симонян выразил благодарность Палате представителей Кипра за единогласно принятую на днях еще одну резолюцию, осуждающую широкомасштабную агрессию и политику этнических чисток, развязанную Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха. Он высоко оценил принципиальное выступление председателя парламента Кипра Аниты Димитриу в рамках Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы, состоявшейся 28 сентября в Дублине, в котором были озвучены преступления Азербайджана против народа Нагорного Карабаха, и призыв к международному сообществу предпринять незамедлительные шаги с целью предотвращения этнических чисток.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили также вопросы двусторонней повестки законодательных органов, при этом обоюдно подчеркнув важную роль действующих в парламентах межпарламентских комиссий по сотрудничеству.