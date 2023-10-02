Понедельник, 2 Октября 2023 16:37

АрмИнфо."Прекращение российского телевизионного вещания в Армении, о котором предупреждают адекватные тамошние парламентарии - вещь более чем объяснимая и предсказуемая", считает российский востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, именно так американцы действовали на всех взятых ими под контроль территориях бывшего СССР, поскольку так и только так и надо действовать, когда и если у вас стоит задача уничтожения России как государства, русских как народа и всего, что связано с историей, культурой, государственным языком и наследием страны, которая была Российской империей и СССР, а сегодня всё, что от неё осталось - это нынешняя Российская Федерация.

"Тоже немало, но это пока: сжимается наша сфера влияния на глазах, как та шагреневая кожа.

В Восточной Европе, в Прибалтике, на Украине и много где ещё это сработало - отчего же в Армении не сработает? И тут претензии к армянам предъявлять нечего - обращать их можно только к самим себе. Против нас работает чёртова туча хищников, опытных и профессиональных, у каждого из которых свои интересы по части того или иного куска добычи, который для них представляет собой территория бывшего СССР и его зоны влияния, а наше начальство с ними невесть зачем переговоры о чём-то годами и десятилетиями вести пыталось, богатело не по дням, а по часам, занималось разделом и переделом постсоветского наследия и взаимной грызнёй. Ну и ещё самоуспокоенно плавало в океане мифов, ничего не делая вовремя, там и так, где это было абсолютно необходимо...", - считает эксперт.

По его словам, часть их оно получило по наследству от предыдущих режимов, а часть ему втюхали нынешние мифотворцы из числа претендентов на госфинансирование под создание столь любезной начальственным сердцам идеологии.

"А с учётом того, что мало кто наверху и тем более на среднем управленческом уровне понимает, что такое идеология и зачем она нужна, помимо туповатой уверенности, что это такая волшебная штука, что возьми её, придумай и заставь всех окружающих ей следовать, а все проблемы сами собой решатся. То есть ни напрягаться не придётся, ни отказывать себе в чём-то, ни меняться самому... Такая, бес ей в дышло, палочка- выручалочка на все времена. Очень полезная штука для наивных до глупости бездельников во власти.

Но это мы с нашей уникальной способностью в грязь лицом не промахнуться и прогадить всё, что только можно прогадить, радуясь любому провалу наших врагов, переоценивая каждый собственный успех, который из-за этого оказывается скоротечным, и с жадностью ловя любой комплимент и любую похвалу, от кого бы они ни исходили...", - считает Сатановский. Что до прямых врагов и соперников России и всех её конкурентов, соседей и партнёров, как дружественных, так и недружественных, продолжил эксперт, они работают день и ночь, не покладая рук, системно и последовательно. "Нам бы так! Но начальству недосуг. Оно своими делами занимается, начальственными, уж какие они у него есть. Сто раз сказано, вслед за классиком: у нас самодержавие, потому что всё само собой держится...", - резюмировал востоковед.

Отметим, что ранее депутат от правящей силы армянского парламента предложила рассмотреть возможность прекращения вещания российских телеканалов на территории РФ.