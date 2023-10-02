Понедельник, 2 Октября 2023 16:35

АрмИнфо.Визит секретаря Совета национальной безопасности Армении Армена Григоряна в Тегеран состоялся в рамках контактов двух стран по недавним событиям Кавказа. Об этом в понедельник заявил представитель МИД Ирана Насер Канани, комментируя визит секретарем Совета национальной безопасности Армении в ИРИ.

Пресс-секретарь МИД Ирана подтвердил, что последняя ситуация в регионе, военные конфликты на Кавказе и отношения между Азербайджаном и Арменией также были обсуждены на встрече между армянским чиновником и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

По словам Канани, Григорян сегодня встретится с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. "Ситуация на Кавказе, мир, стабильность и безопасность региона важны для Ирана. Визит армянского чиновника запланирован по желанию соседей для переговоров с Тегераном", - добавил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость разрешения конфликтов между Арменией и Азербайджанской Республикой политическим путем, добавив, что Исламская Республика против изменения геополитических и международных границ.

"Мы считаем, что можно урегулировать проблемы в Кавказе в рамках политических переговоров, используя региональные возможности без вмешательства иностранцев", отметил дипломат.

Комментируя недавние заявления президента Турции о так называемом "Зангезурском коридоре", Канани заявил: "Мы согласны с развитием путей сообщения и транспортных сетей таким образом, чтобы удовлетворить интересы всех стран региона. Однако еще раз подчеркиваем, что мы против изменения международных границ".

Представитель МИД заявил, что "Иран поддерживает возвращение Нагорного Карабаха к Азербайджан", и приветствует региональные переговоры в формате "3+3" по Кавказу.

"Правительство Исламской Республики Иран планирует направить гуманитарную помощь армянам, вынужденным мигрировать из Карабаха", - подытожил Канани, передает ИРНА.