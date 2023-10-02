Понедельник, 2 Октября 2023 16:31

АрмИнфо. Открытие расчетного счета в банках Армении для насильственно перемещенных из Арцаха граждан будет осуществляться бесплатно. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян 2 октября на брифинге.

По словам Багдасарян, выплата пособий для вынужденных переселенцев на неотложные нужды в размере 100 тыс. драмов начнется уже на этой неделе. Первыми помощь получат те, у кого уже есть банковские счета. Остальным необходимо будет открыть их в кратчайшие сроки и представить данные в Единую социальную службу. Банки будут открывать счета бесплатно.

Так, по данным на 16:00, число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха составляет 100 520, мост Хакари пересекли 21 107 транспортных средств. <Показатель остался почти неизменным со вчерашнего вечера, что означает основной поток граждан прекратился и в Нагорном Карабахе остались лишь должностные лица и некоторое количество жителей>, - отметила она.

Более 89167 переселенцев уже зарегистрировались, предоставленным государством жильем воспользовались 53 935 человек. Распределение по

областям выглядит следующим образом: Арагацотнская область - 2454, Араратская область - 13050, Армавирская область - 5186,

Гегаркуникская область - 4337, Лорийская область - 3263, Котайкская область - 13297, Ширакская область - 2558, Сюникская область - 5089, Вайоцдзорская область - 2134, Тавушская область - 2567.

Напомним, что с 1 октября на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынуждено перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов будет выделено на оплату коммунальных услуг. Программа будет действовать не менее 6 месяцев и охватит всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, у кого есть недвижимость в Армении. Помимо этого каждому вынужденному переселенцу будет выплачена единовременная выплата по 100 тысяч драмов (около 250 долларов).