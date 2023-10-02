Понедельник, 2 Октября 2023 14:06

АрмИнфо. Четверо детей известного мецената, бизнесмена, экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна обратились с открытм письмом к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении их отца из незаконного заключения на территории Азербайджана.

В письме отмечено, что с момента задержания Рубена Варданяна у родных возможности связаться с ним и узнать о его состоянии.

<Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье. Больше года назад наш отец принял трудное решение поселиться в Арцахе (Нагорном Карабахе), потому что хотел жить вместе с арцахскими армянами и защищать их и их права.

Это желание помочь армянам Арцаха было настолько сильным, что он оставил всё, пренебрёг комфортом и уехал туда, чтобы делить с арцахским народом тяготы блокады и войны. Из-за агрессии Азербайджана против Арцаха 19 сентября гуманитарный кризис перерос в настоящую катастрофу, началось вынужденное массовое перемещение местных жителей>, - говорится в заявлении.

Дети экс-госминистра Арцаха отметили, что Рубен Варданян был среди мирных людей, направлявшихся из Арцаха в Армению. <Из всех, кто проходил через азербайджанский пропускной пункт, он был специально выделен и задержан. Мы не хотим, чтобы наш отец стал очередной жертвой политического конфликта в регионе>, - отметили они.

В письме говорится, что миссией Рубена Варданяна, который всегда был гуманистом и никогда не участвовал в военных действиях, было снижение напряжённости этого конфликта и поиск мирного решения многолетней распри. Дети известного мецената напомнили, что вместе со своими партнёрами он основал Гуманитарную инициативу <Аврора> - один из крупнейших гуманитарных фондов, который призван содействовать укреплению мира и защите прав человека во всём мире.

В последние десятилетия Рубен Варданян вкладывал средства своей семьи и его партнёров и единомышленников в развитие образования и сохранение культуры народов региона, независимо от их вероисповедания. Так, его трудами, в том числе, были восстановлены церкви и соборная мечеть в Шуши.

<Активный и заметный армянский гуманитарный деятель и общественный лидер сегодня стал жертвой затяжного политического конфликта и непрозрачной системы правосудия.

Мы благодарны всем, кто в это трудное для нас время пришёл нам на помощь и поддержал нас. Эта поддержка даёт нам силы, но мы не можем быть спокойны, пока наш отец и другие пленные не будут освобождены. Риск, что он больше никогда не вернётся к нам и мы его больше не увидим, растёт с каждым днём.

Мы, дети Рубена Варданяна, призываем вас встать на защиту прав нашего отца и всех несправедливо задержанных армян и добиваться их немедленного и безусловного освобождения. Ни один человек не должен подвергаться преследованию и лишаться свободы за свои убеждения, вероисповедание или национальность. Мы молимся о благополучном возвращении нашего отца к нам и просим вас о помощи>, - говорится в письме.

Напомним, что Рубен Варданян был задержан погранслужбой Азербайджана 27 сентября при переходе КПП в Лачинском коридоре. Позже суд арестовал Варданяна сроком на четыре месяца, предъявив ему сфабрикованное обвинение в <финансировании терроризма>. Ему грозит 14 лет тюремного заключения.