Понедельник, 2 Октября 2023 13:22

АрмИнфо.Четверо шахматистов из Армении вошли в обновленный рейтинг Международной федерации шахмат (FIDE) 100 лучших гроссмейстеров мира.

Согласно рейтингу, Айк Мартиросян расположился на 50 месте рейтинга с 2696 баллами, Габриэл Саркисян оказался на 92 месте с 2686 баллами. Грант Мелкумян занимает 92-цю позицию с 2650 баллами, а Карен Григорян - 99- ю, набрав 2643 балла.

Бывший лидер армянских шахмат Левон Аронян, представляющий в настоящее время США, оказался на 15-ом месте рейтинга с 2742 баллами, а Самуил Севян, также выступающий под флагом США - на 37- ом, в его активе 2698 баллов.

Как и прежде, возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2839 баллов), на втором месте Фабиано Каруана (США, 2786 баллов), на третьем месте - китайский гроссмейстер Динь Лижэнь, на счету которого 2780 баллов.