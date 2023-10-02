Понедельник, 2 Октября 2023 13:10

АрмИнфо. Скандально известный блогер и лидер партии <Общественный голос> Вардан Гукасян считает, что в нынешних условиях проведение повторных выборов в Совет старейшин Еревана неприемлемо. Таким образом, провалена инициатива двух <оппозиционных> партий о провале выборов и инициирования новых.

<В этой ситуации, когда азербайджанская армия стоит у Ерасха, когда в Армению хлынули 100 000 беженцев и важна каждая копейка, второго этапа допустить нельзя.

Проведение второго тура, агиткампания по дворам - я этого не принимаю и не сделаю. Имеется угроза, самая большая опасность, робертосержевский клан не должен укрепить свои позиции. Как оппозиция, предпочитаю, чтобы они не усилились, это нужно больше, чем воспроизводство Авиняна.

При воспроизводстве Авиняна закон позволяет выразить ему недоверие и отстранить через год, но если робертосержевский клан усилится, то это будет полноценный конец Республики Армения, она станет губернией - без Сюника>, - отметил Гукасян в ходе фейсбуковского прямого эфира.

По его словам, он пошел на неприемлемую для себя сделку, предложив Айку Марутяну, в случае поддержания его кандидатуры, передать <Общественному голосу> должность главы надзорного управления, но Марутян сказал, что либо он будет мэром, либо градоначальника не будет. <А я ответил: ты мэром не будешь. Сейчас меня не волнуют выборы мэра, меня интересует, что будет до 10 числа (первое заседание Совета старейшин, ред.)>, - заявил Гукасян.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника сроком на 5 лет. По итогам голосования картина в Совете старейшин выглядит следующим образом: партия "Гражданский договор" - 24 мандата, партия "Национальный прогресс" - 14 мандатов, блок "Мать Армения" - 12 мандатов, партия "Республика" - 8 мандатов, партия "Общественный голос" - 7 мандатов. Таким образом, у властей всего 24 мандата.

27 сентября лидер партии "Национальный прогресс" Айк Марутян заявил о приемлемости условий, выдвинутых партией <Общественный голос>, с той оговоркой, что данные должности являются общественными, следовательно новый мэр не сможет их назначить, и последние должны занять их лишь по итогам открытого конкурса.