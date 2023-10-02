Понедельник, 2 Октября 2023 12:57

АрмИнфо. Армянский народ стал жертвой ошибочной политики одного человека - премьер-министра РА Никола Пашиняна. Об этом в прямом эфире со своей страницы в Facebook написал бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканян.

Он отметил, что 120 тысяч соотечественников из Нагорного Карабаха, оставив свою родину, имущество, могилы предков, места поклонения, памятники, переселились в Армению. <Да, все это стало результатом ошибочной политики нынешних властей. За последние пять лет, начиная с 2018 года, на каждом судьбоносном этапе премьеру представлялись советы - и дипломатические, и военные, но он никого не слушал или просто игнорировал. Своим незнанием, отсутствием опыта, бездействием он довел народ до такой степени, когда страна входит в новый судьбоносный этап. <Пашинян, сегодня переговорный процесс, независимо от тебя, перевернулся с головы на ноги. Этот нарратив изменился независимо от тебя. Просто у тебя на все это нет ответа. Ты не знаешь, что делать в нынешних условиях, провалив весь переговорный процесс, причем сделал это до обострения отношений между Россией и Западом. Сегодня мы становимся жертвами в двух различных плоскостях - одна чисто в вопросе Нагорного Карабаха, и другая - в продолжающейся череде ошибок после войны в Нагорном Карабахе. Ты утратил всех друзей Армении - и глобальных, и региональных. Сегодня нет друга, который встал бы рядом со страной. Но даже в этих двух плоскостях еще можно что-то сделать. Нам действительно есть над чем поработать на дипломатическом поле. Но для этого, ты, Пашинян, должен выслушать советы людей, один ты не в состоянии принять правильные решения. Какую еще ты должен совершить ошибку, чтобы понять, что ты не в состоянии принимать правильные решения? В чем проблема? Твое кресло, твоя безопасность? Проблемы страны настолько приоритетны, что кресло и безопасность не должны представлять большего интереса. Уйди, оставь это дело нам, чтобы изменить ситуацию и спасти родину>, - отметил экс-глава МИД РА.

Осканян добавил, что у него лично имеются инициативы из 4-5 пунктов, но он не может это сделать открыто, с учетом чувствительности ситуации.

Он добавил, что сегодня Азербайджан накладывает ярлык террориста уже не только на арцахцев, но и на граждан Армении. Рубена Варданяна

обвиняют в финансировании терроризма. Баку свои военные провокации осуществляет в контексте якобы борьбы с терроризмом. <И на все это вы молчите? Нет никакой реакции? Ведь все это фиксируется в сознании людей, у международного сообщества, у государств, которые что-то понимают. За 30 лет никто никогда не слышал подобного рода обвинений. Было такое, когда кто - нибудь из международных организаций или государств заявлял об этом? Даже Азербайджан об этом помалкивал. Вы хотите сказать, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции, направляясь в Нагорный Карабах, говорили там с террористами? Все это является результатом ошибочной политики нынешних властей Армении>, - подчеркнул Вардан Осканян.