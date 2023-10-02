Понедельник, 2 Октября 2023 12:55

АрмИнфо.После твоего ухода мир перестал быть прежним. Об этом в своем профиле в социальной сети Инстаграм написала невестка великого французского шансонье Шарля Азнавура по случаю 5-летней годовщины смерти артиста.

<Я знаю, что ты видел много ужасных вещей в своей жизни, и мне интересно, как ты сумел не утратить надежды и сохранить столько любви к жизни. Без тебя мы все словно осиротели, особенно армянский народ, который вместе с твои уходом потерял самый мощный голос, в котором мы так нуждаемся..>, - отметила она.

Напомним, что Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года в Мурьесе на 95-м году жизни. Церемония прощания с участием президентов Франции и Армении прошла 5 октября в Доме инвалидов в Париже, отпевание прошло в армянской церкви Святого Иоанна. Он был похоронен в семейном склепе во французской коммуне Монфор-л'Амори в пригороде Парижа.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже, его родители - армянские эмигранты. Шарль учился в детской артистической школе, а позже - в центральной школе TSF (Париж). В девять лет Шарль выступал на сцене, пел и играл, в двенадцать лет впервые снялся в кино.

Первоначально Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошем. После того, как их заметила Эдит Пиаф, Азнавур и Рош приняли участие в её турне по Франции и США в 1946 году. С этого времени Шарль начал профессиональную карьеру шансонье. Он долгое время был безответно влюблен в Пиаф, она была его другом, его музой и любовью.

В начале 1960-х годов Азнавур уже был довольно популярен, он давал концерты в нью- йоркских залах и , а позже на фирме Фрэнка Синатры выпустил свой первый американский альбом, пишет Calend.ru. За свою творческую карьеру Азнавур создал более тысячи песен, многие из которых с удовольствием пели такие всемирно известные исполнители как Рэй Чарльз, Лайза Минелли, Боб Дилан, Хулио Иглесиас. Азнавур выступал в дуэте с Ф.Синатрой, С.Дион, Л.Паваротти, П.Доминго,

П.Каас, Л.Миннелли, Э.Сегара и другими известными артистами.

Согласно опросу, проведенному журналом Time и CNN, Шарль Азнавур был лучшим исполнителем эстрадных песен ХХ века.

24 августа 2017 году Азнавур получил именную звезду на Голливудской аллее славы в категории <лучшее живое выступление>.