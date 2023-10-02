Понедельник, 2 Октября 2023 11:16

АрмИнфо.ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" предоставила бесплатный проезд беженцам из Нагорного Карабаха по всем маршрутам местного назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

<Уважаемые граждане, прибывшие с 25 сентября 2023 г. из Нагорного Карабаха в Армению, компания <Южно-Кавказская железная дорога> с 1 октября 2023 г. предоставляет Вам право на бесплатный проезд в электропоездах местного назначения, ежедневного курсирования:

Поезд № 684/687 Ереван-Гюмри-Ереван

Поезд № 686/685 Ереван-Гюмри-Ереван

Поезд № 681/682 Гюмри-Ереван-Гюмри

Поезд № 7010/7011 Аракс-Ереван-Аракс

Поезд № 6512/6517 Ерасх-Ереван- Ерасх

Просьба для проезда в поезде предоставить Ваш паспорт контролеру в поезде. С расписанием поездов, правилами проезда Вы можете ознакомиться в справочной на вокзалах, в поездах у контролеров и на сайте Общества: https://www.railway.am/ru>, - говорится в сообщении ЮКЖД.