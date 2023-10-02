Понедельник, 2 Октября 2023 11:10

АрмИнфо. <С болью я узнал о похищении режимом Алиева Рубена Варданяна и наших генералов и незаконном лишении их свободы>, - говорится в заявлении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна.

По его словам, Рубен Варданян - порядочный человек, преданный сын армянского народа и исключительный патриот. "Не случайно Алиев нацелился на него, не прощая ту борьбу, которую Рубен вел в Арцахе на посту государственного министра и после ухода с этого поста. Зная Рубена Варданяна около 45 лет, я могу с уверенностью сказать, что это человек, который не только выйдет из этого испытания с честью, но и станет для многих символом восстановления армянского достоинства. Выражая сочувствия Левону Мнацаканяну, Давиду Манукяну, Давиду Бабаяну, уверен, что те, кто сыграл колоссальную роль в освободительной борьбе Арцаха, стойко преодолеют это испытание>, - отметил экс-министр.

Тоноян добавил, что по горькой иронии судьбы, просидев два года в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу, сегодня он говорит о своем школьном друге и соратниках, попавших в тюрьму враждебного правительства. "Благодаря <усердии.> всех ветвей отечественной власти я отрезан от возможности контактов с внешним миром и, к сожалению, не могу присоединиться к усилиям, предпринимаемым для освобождения всех заключенных. Я уверен, что мне еще придется говорить о человеческой катастрофе, не нейтрализованной провинциализмом", - подчеркнул Тоноян.