Понедельник, 2 Октября 2023 10:11

АрмИнфо.Проблемы арцахских армян, переехавших в Армению, должны решаться всеми звеньями государственного управления. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею>, бывший председатель комиссии НС РА по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

"Во время встреч с моими международными коллегами, в ежедневных обсуждениях в различных форматах я постоянно представляю катастрофическую ситуацию, сложившуюся вокруг арцахских армян, поднимая вопрос о неотложном решении их проблем", - написала депутат. Она, в частности, отметила необходимость обеспечения жителей Арцаха собственным местом проживания и адаптации к новой жизни на родине. "На деньги, выделенные Армении на переселение арцахских армян, людям следует купить дома, мы не должны позволить им эмигрировать", - подчеркнула депутат.

Она также считает необходимым предпринять четкие и видимые усилия решения проблем, связанных со здоровьем, образованием и непрерывности труда арцахских армян. "Наблюдатели с международным мандатом должны быть размещены в Арцахе как можно скорее. Тем самым, будет предпринята попытка сохранения права собственности арцахских армян и возможности уничтожения собственности, принадлежащей гражданам и государству. Необходимо также ввести меры безопасности, чтобы люди могли спокойно распорядиться своей собственностью по своему усмотрению. Сохранение армянского культурного и религиозного наследия является обязательным условием. Как российские миротворцы, находящиеся в Арцахе, так и международные наблюдатели, должны предотвратить повторение преступного сценария осквернения и разрушения святой церкви Всеспасителя Казанчецоц в Шуши и других армянских религиозных сооружений>, - заметила Товмасян.

Не менее важно сохранение армянских могил и исключение их осквернений, считает депутат. <Если в Арцахе еще остались военнослужащие Армии обороны, бывшие и действующие чиновники (с семьями), они должны либо беспрепятственно и безопасно жить в Арцахе, либо, если пожелают, свободно уехать без преследований. В Армении или где-либо еще они должны жить без искусственных препятствий и фиктивных уголовных преследований. Также очень важно, чтобы задачей каждого из нас стало освобождение Рубена Варданяна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна и других плененных соотечественников. Все акторы в мире должны иметь на руках обоснованные данные, чтобы заявить, что так называемая <антитеррористическая операция> Азербайджана, начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся 9 месяцев блокада, преследующая цели этнической чистки и геноцида гражданского населения , свидетельствующие не только о ложном гуманизме Азербайджана, невозможности мирного сосуществования с ним, но и о том, что осуждающие заявления международных акторов ничего не стоят. Мы все должны приложить усилия, чтобы осуждающие заявления были заменены четкими действиями в поддержку признания права народа Арцаха на самоопределение, о чем я неоднократно говорила с международных трибун, а также к применению по отношению к Азербайджану конкретных санкций, как геноцидной страны, страны- агрессора>, - заявила парламентарий.

Она указала также на необходимость возвышения голоса армянского народа, чтобы во всех частях мира были услышаны опасения возможности повторения арцахкого сценария в отношении независимой и суверенной Армении. <Азербайджан, который уже 3 года не возвращает Армении оккупированные им территории, до сих пор остается безнаказанным. Я не полагаюсь на некомпетентное правительство, возглавляемое премьер-министром Николом Пашиняном. Мы все должны работать над этими вопросами, каждый на своем месте ради нашего народа и родины, которая серьезно ранена>, - заявила Тагуи Тлвмасян.