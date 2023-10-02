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АрмИнфо. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян с группой официальных лиц останется в Степанакерте до завершения всех поисково-спасательных работ останков погибших и пропавших без вести в результате военных действий, произошедших 19 сентября. Об этом говорится в сообщении Информационного штаба Нагорного Карабаха.
Согласно источнику, работы по поиску тел погибших в результате взрыва на складе ГСМ 20 сентября полностью завершены. "Также сообщаем, что правительство продолжает уделять внимание оставшимся в республике по различным причинам гражданам, желающих переехать в Республику Армения", - говорится в сообщении штаба.
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|Глава общины Сотк: мы обязаны объединиться, чтобы помогая друг другу преодолеть эту огромную трудность
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|Брэд Шерман призвал США вооружить Армению
|Экс-глава МИД РА премьеру: уйди, дай нам возможность спасти родину
|Кристина Азнавур в 5-летнюю годовщину смерти Шарля Азнавура: <Мы все словно осиротели без тебя, особенно армянский народ>
|В Брюсселе прошла массовая демонстрация против политики геноцида Азербайджана
|Томас Лех Бучек: Алиев отдал приказ о разрушении памятника "Мы - наши горы" в Арцахе
|Экс-посол Франции в Армении резко ответил журналистам, называющих карабахцев "сепаратистами"
|Туркменистан и ФРГ нацелены на углубление многогранного сотрудничества
|ЮКЖД" предоставила бесплатный проезд беженцам из Нагорного Карабаха
|Иранский силовик: Любое геополитическое изменение в регионе приведет к нестабильности и эскалации кризиса
|Армяне на пороге нового геноцида - турецкий историк бьет тревогу
|Давид Тоноян: уверен, что Рубен Варданян станет для многих символом восстановления армянского достоинства
|Папа Римский призвал подержать диалог между Азербайджаном и Арменией
|Иранский Красный Полумесяц направит в Армению 50 тонн гуманитарной для насильственно перемещенных жителей Арцаха
|Французский журналист: Очень, очень, очень полезная миссия ООН в опустевшем Арцахе, когда там никого не осталось кроме брошенного домашнего скота
|Проблемы арцахских армян должны решаться всеми звеньями государственного управления - депутат
|Глава МИД Франции едет в Армению
|Правительство РА намерено удовлетворить все потребности переселенцев, нуждающихся в жилье - министр
|Президент Нагорного Карабаха останется в Степанакерте до завершения всех поисково- спасательных работ
|В 20 европейских городах пройдут акции армянской диаспоры в знак протеста против подписания документов, определяющих статус Арцаха в составе Азербайджана
|Вазген Манукян: Для того чтобы движение состоялось - необходима консолидация
|Оппозиция намерена внести в Национальное Собрание законопроект о криминализации признания Арцаха в составе Азербайджана
|Американский сенатор призывает администрацию США ввести санкции против Азербайджана
|Глава МИД ФРГ: важно, чтобы визит ООН в Нагорный Карабах состоялся немедленно
|МОНКС готов трудоустроить учителей из Нагорного Карабаха
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Олафом Шольцем
|Прокуратура РА требует конфисковать 19 единиц недвижимости у бывшего руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана
|По дороге из Степанакерта в Горис скончались 14 человек - министр здравоохранения РА
|В Нагорном Карабахе практически не осталось армян
|Прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора водопользователя "Масис"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АНКА призывает к немедленным действиям по прекращению всей военной помощи Азербайджану и ведению санкций в отношении этой страны
|Ара Баблоян призвал Алиева выполнить данное обещание
|Франция доставила в Армению медицинское оборудование и лекарства на нужды переселенцев из Нагорного Карабаха
|Pазрушитель родины все еще говорит о движении за суверенитет Армении - оппозиционер
|Кипр рассматривает возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха
|Комитет градостроительства Армении готов оказать поддержку специалистам - строителям из Арцаха
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|Спикер НС Армении в ходе встреч со своими коллегами поднимал вопрос об этнических чистках со стороны Азербайджана
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|Армения обратилась в Международный суд ООН с требованием о применении мер в отношении Азербайджана
|Арцах покинули уже около 93 тыс. жителей
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