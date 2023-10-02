Понедельник, 2 Октября 2023 10:03

АрмИнфо. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян с группой официальных лиц останется в Степанакерте до завершения всех поисково-спасательных работ останков погибших и пропавших без вести в результате военных действий, произошедших 19 сентября. Об этом говорится в сообщении Информационного штаба Нагорного Карабаха.

Согласно источнику, работы по поиску тел погибших в результате взрыва на складе ГСМ 20 сентября полностью завершены. "Также сообщаем, что правительство продолжает уделять внимание оставшимся в республике по различным причинам гражданам, желающих переехать в Республику Армения", - говорится в сообщении штаба.