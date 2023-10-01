Воскресенье, 1 Октября 2023 00:41

АрмИнфо.В преддверии встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента азербайджанского государства Ильхама Алиева в Гранаде в 20 европейских городах пройдут акции протеста. Об этом было заявлено в ходе митинга оппозиции на площади Республики 30 сентября.

Акции будут проводится армянскими общинами европейских городов в знак протеста против подписания каких-либо документов между лидерами Армении и Азербайджана, определяющих статус Арцаха в составе азербайджанского государства.

В частности, митинги, акции неповиновения пройдут в таких городах, как Лондон, Варшава, Брюссель, Вена, Стокгольм, Лион, Марсель, Валанс, Рим, Копенгаген, Прага , Лиссабон, Никосия, Братислава, Афины, Бухарест, Гранада , Бургас, Пловдив, София, Русе.

Напомним, что, согласно сообщению Совета безопасности Армении, встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана состоится в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в испанском городе Гранада