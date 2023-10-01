Воскресенье, 1 Октября 2023 00:41

АрмИнфо.Для смены власти нужна в первую очередь консолидация, чтобы те политические силы, которые не включены в Национальный комитет, объединились. Об этом перед началом митинга оппозиции заявил экс-премьер-министр Армении, член Национального комитета Вазген Манукян.

Следующим шагом, по его словам, должен быть консенсус дальнейших действий, а также проведение акций неповиновения. "Все то, что происходит во всем мире во время смены власти. Весь народ должен объединиться, чтобы власть поняла, что уже не сможет удержаться. Но конечное решение должно быть принято посредством Национального Собрания", - подчеркнул он.

Манукян добавил, что для смены власти необходимо, чтобы народ пришел к осознанию того, что страна на грани уничтожения. Люди могут не быть на стороне Национального комитета, но, как отметил экс-премьер-министр, должны четко понимать, что отставка Никола Пашиняна является необходимостью. "Я уверен, что после всех этих событий подавлящее большинство общественности видит необходимость в уходе Никола Пашиняна", - подметил он.

Оппозиционер при этом выступил против проведения внеочередных выборов, заметив, что традиционно в Армении на выборах побеждает действующая власть. Следовательно, он констатировал, что сначала необходимо сменить правительство, и только потом, проводя выборы, закрепить легитимность этих властей.

Вместе с тем Манукян подчеркнул, что вопрос Арцаха нужно держать открытым. На данном этапе нет сценария, чтобы вернуть Арцах, но при этом он не исключил возможности решения данного вопроса в положительном ключе.