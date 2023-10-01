|В 20 европейских городах пройдут акции армянской диаспоры в знак протеста против подписания документов, определяющих статус Арцаха в составе Азербайджана
|Вазген Манукян: Для того чтобы движение состоялось - необходима консолидация
|Оппозиция намерена внести в Национальное Собрание законопроект о криминализации признания Арцаха в составе Азербайджана
|Американский сенатор призывает администрацию США ввести санкции против Азербайджана
|Глава МИД ФРГ: важно, чтобы визит ООН в Нагорный Карабах состоялся немедленно
|МОНКС готов трудоустроить учителей из Нагорного Карабаха
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Олафом Шольцем
|Прокуратура РА требует конфисковать 19 единиц недвижимости у бывшего руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана
|По дороге из Степанакерта в Горис скончались 14 человек - министр здравоохранения РА
|В Нагорном Карабахе практически не осталось армян
|Прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора водопользователя "Масис"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АНКА призывает к немедленным действиям по прекращению всей военной помощи Азербайджану и ведению санкций в отношении этой страны
|Ара Баблоян призвал Алиева выполнить данное обещание
|Франция доставила в Армению медицинское оборудование и лекарства на нужды переселенцев из Нагорного Карабаха
|Pазрушитель родины все еще говорит о движении за суверенитет Армении - оппозиционер
|Кипр рассматривает возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха
|Комитет градостроительства Армении готов оказать поддержку специалистам - строителям из Арцаха
|Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
|Спикер НС Армении в ходе встреч со своими коллегами поднимал вопрос об этнических чистках со стороны Азербайджана
|Номера телефонов <Карабах Телекома> продолжат работать на территории Армении
|Армения обратилась в Международный суд ООН с требованием о применении мер в отношении Азербайджана
|Арцах покинули уже около 93 тыс. жителей
|Служба госбезопасности Азербайджана арестовала генерал-майора Давида Манукяна
|В Евлахе завершился третий раунд переговоров представителей Степанакерта и Баку
|В Ереване пройдет шествие в поддержку Рубена Варданяна
|РУСАЛ поможет с трудоустройством беженцам из Арцаха
|СМИ: Азербайджан пленил армянских генералов Левона Мнацаканяна и Аршавира Гарамяна
|Idram и фонд ВИВА - армянам Арцаха
|Права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть гарантированы на международном уровне - спикер НС РА
|Власти Армении обещают вывезти из Нагорного Карабаха всех, кто пожелает
|Спикер НС РА: не удивлен, что Турция, Азербайджан и Россия часто используют одну и ту же риторику
|Сурен Папикян не поехал в Тулу на заседание Совета министров обороны СНГ
|Жанна Андреасян: В Армении находятся уже свыше 15 тыс. детей из Арцаха
|Берлин: Почти все жители Нагорного Карабаха могут покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана
|Незаконные действия Азербайджана обусловлены неадекватной реакцией о стороны международного сообщества - спикер НС РА
|В МИД РФ не получали обращений от россиян из Нагорного Карабаха после самороспуска НКР
|Члены правительства, хорошо ли вам спится по ночам? - Вардан Арамян
|Депутаты Европарламента намерены осудить последнее неоправданное нападение Азербайджана на Арцах
|Военнослужащие Армии обороны Арцаха смогут пополнить ряды ВС Армении - замминистра
|Австралийские депутаты привезли гумпомощь насильственно перемещенным арцахцам
|Tенденций для роста напряженности на армяно- азербайджанской границе пока нет - замминистра обороны РА
|АРФД: Похищение лидеров Арцаха и борцов за свободу является преступной практикой Азербайджана, которая не может оставаться незамеченной
|Тигран Абрамян отсутствует на заседаниях комиссии НС, но раздает направо- налево интервью - Андраник Кочарян
|Анн-Лоранс Петель подвергла резкой критике руководителей структур ЕС за безразличие к Армении на фоне происходящего в Нагорном Карабахе
|Армяне Ливана провели акцию протеста перед посольством Азербайджана на фоне последних процессов вокруг Арцаха
|Генрих Мхитарян требует освобождения Рубена Варданяна
|Указ о роспуске Республики Арцах был подписан в результате жестокой агрессии со стороны Азербайджана - Бегларян
|Мэтью Миллер не стал комментировать заявление президента Арцаха о прекращении существования республики с 1 января 2024 года
|В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек
|Канада предоставит $2,5 млн для удовлетворения неотложных гумпотребностей арцахцев
|Депутат Бундестага: Евросоюз наблюдает как Азербайджана достигает своей цели по этнической чистке в Нагорном Карабахе
|USAID потратила больше денег на фотографов, чем на программы гуманитарной помощи в Арцахе
|Азербайджан виновен в этнических чистках - The Economist
|Испания выделит 1 млн евро на помощь беженцам из Нагорного Карабаха
|США развернут группу реагирования на Южном Кавказе
|Каждый из вынужденных переселенцев из Арцаха получит по 100 тыс драм - премьер
|ЦИК Армении утвердила списки политсил, прошедших в Совет старейшин Еревана
|Ничто не должно отвлекать от вопроса обеспечения армянам Арцаха достойной жизни в Армении - первый президент РА
|Омбудсмен Армении: Сведения о похищении наших граждан со стороны Азербайджана направлены международным партнерам
|Читать больше
АрмИнфо.Для смены власти нужна в первую очередь консолидация, чтобы те политические силы, которые не включены в Национальный комитет, объединились. Об этом перед началом митинга оппозиции заявил экс-премьер-министр Армении, член Национального комитета Вазген Манукян.
Следующим шагом, по его словам, должен быть консенсус дальнейших действий, а также проведение акций неповиновения. "Все то, что происходит во всем мире во время смены власти. Весь народ должен объединиться, чтобы власть поняла, что уже не сможет удержаться. Но конечное решение должно быть принято посредством Национального Собрания", - подчеркнул он.
Манукян добавил, что для смены власти необходимо, чтобы народ пришел к осознанию того, что страна на грани уничтожения. Люди могут не быть на стороне Национального комитета, но, как отметил экс-премьер-министр, должны четко понимать, что отставка Никола Пашиняна является необходимостью. "Я уверен, что после всех этих событий подавлящее большинство общественности видит необходимость в уходе Никола Пашиняна", - подметил он.
Оппозиционер при этом выступил против проведения внеочередных выборов, заметив, что традиционно в Армении на выборах побеждает действующая власть. Следовательно, он констатировал, что сначала необходимо сменить правительство, и только потом, проводя выборы, закрепить легитимность этих властей.
Вместе с тем Манукян подчеркнул, что вопрос Арцаха нужно держать открытым. На данном этапе нет сценария, чтобы вернуть Арцах, но при этом он не исключил возможности решения данного вопроса в положительном ключе.
|В 20 европейских городах пройдут акции армянской диаспоры в знак протеста против подписания документов, определяющих статус Арцаха в составе Азербайджана
|Вазген Манукян: Для того чтобы движение состоялось - необходима консолидация
|Оппозиция намерена внести в Национальное Собрание законопроект о криминализации признания Арцаха в составе Азербайджана
|Американский сенатор призывает администрацию США ввести санкции против Азербайджана
|Глава МИД ФРГ: важно, чтобы визит ООН в Нагорный Карабах состоялся немедленно
|МОНКС готов трудоустроить учителей из Нагорного Карабаха
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Олафом Шольцем
|Прокуратура РА требует конфисковать 19 единиц недвижимости у бывшего руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана
|По дороге из Степанакерта в Горис скончались 14 человек - министр здравоохранения РА
|В Нагорном Карабахе практически не осталось армян
|Прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора водопользователя "Масис"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АНКА призывает к немедленным действиям по прекращению всей военной помощи Азербайджану и ведению санкций в отношении этой страны
|Ара Баблоян призвал Алиева выполнить данное обещание
|Франция доставила в Армению медицинское оборудование и лекарства на нужды переселенцев из Нагорного Карабаха
|Pазрушитель родины все еще говорит о движении за суверенитет Армении - оппозиционер
|Кипр рассматривает возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха
|Комитет градостроительства Армении готов оказать поддержку специалистам - строителям из Арцаха
|Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
|Спикер НС Армении в ходе встреч со своими коллегами поднимал вопрос об этнических чистках со стороны Азербайджана
|Номера телефонов <Карабах Телекома> продолжат работать на территории Армении
|Армения обратилась в Международный суд ООН с требованием о применении мер в отношении Азербайджана
|Арцах покинули уже около 93 тыс. жителей
|Служба госбезопасности Азербайджана арестовала генерал-майора Давида Манукяна
|В Евлахе завершился третий раунд переговоров представителей Степанакерта и Баку
|В Ереване пройдет шествие в поддержку Рубена Варданяна
|РУСАЛ поможет с трудоустройством беженцам из Арцаха
|СМИ: Азербайджан пленил армянских генералов Левона Мнацаканяна и Аршавира Гарамяна
|Idram и фонд ВИВА - армянам Арцаха
|Права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть гарантированы на международном уровне - спикер НС РА
|Власти Армении обещают вывезти из Нагорного Карабаха всех, кто пожелает
|Спикер НС РА: не удивлен, что Турция, Азербайджан и Россия часто используют одну и ту же риторику
|Сурен Папикян не поехал в Тулу на заседание Совета министров обороны СНГ
|Жанна Андреасян: В Армении находятся уже свыше 15 тыс. детей из Арцаха
|Берлин: Почти все жители Нагорного Карабаха могут покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана
|Незаконные действия Азербайджана обусловлены неадекватной реакцией о стороны международного сообщества - спикер НС РА
|В МИД РФ не получали обращений от россиян из Нагорного Карабаха после самороспуска НКР
|Члены правительства, хорошо ли вам спится по ночам? - Вардан Арамян
|Депутаты Европарламента намерены осудить последнее неоправданное нападение Азербайджана на Арцах
|Военнослужащие Армии обороны Арцаха смогут пополнить ряды ВС Армении - замминистра
|Австралийские депутаты привезли гумпомощь насильственно перемещенным арцахцам
|Tенденций для роста напряженности на армяно- азербайджанской границе пока нет - замминистра обороны РА
|АРФД: Похищение лидеров Арцаха и борцов за свободу является преступной практикой Азербайджана, которая не может оставаться незамеченной
|Тигран Абрамян отсутствует на заседаниях комиссии НС, но раздает направо- налево интервью - Андраник Кочарян
|Анн-Лоранс Петель подвергла резкой критике руководителей структур ЕС за безразличие к Армении на фоне происходящего в Нагорном Карабахе
|Армяне Ливана провели акцию протеста перед посольством Азербайджана на фоне последних процессов вокруг Арцаха
|Генрих Мхитарян требует освобождения Рубена Варданяна
|Указ о роспуске Республики Арцах был подписан в результате жестокой агрессии со стороны Азербайджана - Бегларян
|Мэтью Миллер не стал комментировать заявление президента Арцаха о прекращении существования республики с 1 января 2024 года
|В Нагорном Карабахе осталось менее 40 тысяч человек
|Канада предоставит $2,5 млн для удовлетворения неотложных гумпотребностей арцахцев
|Депутат Бундестага: Евросоюз наблюдает как Азербайджана достигает своей цели по этнической чистке в Нагорном Карабахе
|USAID потратила больше денег на фотографов, чем на программы гуманитарной помощи в Арцахе
|Азербайджан виновен в этнических чистках - The Economist
|Испания выделит 1 млн евро на помощь беженцам из Нагорного Карабаха
|США развернут группу реагирования на Южном Кавказе
|Каждый из вынужденных переселенцев из Арцаха получит по 100 тыс драм - премьер
|ЦИК Армении утвердила списки политсил, прошедших в Совет старейшин Еревана
|Ничто не должно отвлекать от вопроса обеспечения армянам Арцаха достойной жизни в Армении - первый президент РА
|Омбудсмен Армении: Сведения о похищении наших граждан со стороны Азербайджана направлены международным партнерам
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
|Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
|Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
|Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
|Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности
|Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
|Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
|Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября