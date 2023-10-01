Воскресенье, 1 Октября 2023 00:40

АрмИнфо. Сегодня власти Армении не имеют ни единой причины для признания Арцаха частью Азербайджана. Об этом в ходе митинга оппозиции на площади Республики 30 сентября заявил член Нациоанльного комитета Армении, общественно-политический деятель Аветик Чалабян.

В этой связи он сослался на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который говорил о том, что признает Арцах в составе Азербайджана только в том случае, если будут собладены права арцахцев. "Но этого не произошло, и сейчас власти Армении не имеют ни одной причины, чтобы признать территориальную целостность Азербайджана. Мы все вместе должны помешать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в котором Арцах указан как часть азербайджанского государства", - сказал он.

Чалабян напомнил, что вчера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала итоги инициативы сбора подписей "Айакве" по криминализации признания Арцаха частью Азербайджана. В этом контексте он сообщил, что на следюущей неделе оппозиция внесет в Национальное Собрание соответствующий законопроект. " Мы просим большинство Нацсобрания принять этот законопроект, и, тем самым, закрыть вопрос признания Арцаха частью Азербайджана. Таким образом, мы вынудим Азербайджан вернуться к переговорному процессу по Арцаху. Они не должны суметь закрыть этот вопрос", - сказал оппозиционер.

Он подчеркнул, что Арцах сегодня должны считать оккупированной армянской территорией. И в этой связи, все усилия, в том числе военные, направить на освобождение этой территории.

Вместе с тем Чалабян указал на необходимость смены власти, для чего, по его словам, крайне необходима общественная консолидация.

Отметим, что митинг на площади Республики стартовал с общей молитвы во главе с епископом Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви Тер Вртанесом Абрамяном.